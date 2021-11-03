Два лося погибли в колючей проволоке на латвийско-белорусской границе

Временный забор из колючевой проволоки на границе с Беларусью стал причиной гибели двух лосей, сообщает агентство LETA. Ситуация с гибелью животных на границе может измениться только тогда, когда будет возведено постоянное заграждение.

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До середины ноября на латвийско-белорусской границе планируется достроить временное заграждение из колючей проволоки. Строить этот забор начали в октябре, и с тех пор в ловушку из колючевой проволоки попали и прогибли два лося, проинформировала Государственная пограничная охрана.

Пресс-секретарь Государственного агентства обеспечения Вендия Пикше-Кучма пояснила, что ведомству известно о подобных случаях на латвийско-белорусской границе.

О рисках, связанных с использованием такой колючей проволоки, агентство уже информировало Кабинет Министров в августе в информационном докладе.

Однако сейчас следует сделать акцент на самом главном, а именно на безопасности государственной границы, подчеркивает Государственное агентство обеспечения.

В учреждении также напомнили, что, к сожалению, очень распространенные объекты инфраструктуры — дороги, железные дороги, канавы, заборы, мостовые заграждения — представляют опасность для животного мира.

Ситуация может измениться, когда будет построен постоянный забор, у которого колючая проволока будет размещаться только в верхней части, сказали в учреждении.

Как уже сообщалось, на этой неделе специалисты Управления охраны природы осмотрят забор на латвийско-белорусской государственной границе, чтобы разработать рекомендации по снижению смертности животных.

В Интернете стали публикуются фотографии и видеоролики, на которых запечатлены животные, попавшие в ловушку временных огражений на государственной границе. Управление охраны природы подчеркивает, что временный забор — это лишь краткосрочное решение, реализованное в чрезвычайной ситуации.