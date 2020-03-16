Два метра между покупателями: Латвия вводит социальную дистанцию в магазинах

Во всех торговых точках, в том числе в магазинах, на рынках и в аптеках, покупатели должны будут соблюдать дистанцию в 2 метра, сообщила сегодня заместитель госсекретаря Минэкономики Зайга Лиепиня.

Сегодня представители министерства встретились с представителями торговых предприятий и договорились, что наиболее важным условием для торговых точек на данный момент является соблюдение дистанции 2 метра между покупателями.

Это условие будет обязательным для больших магазинов, для торговых точек площадью меньше 100 квадратных метров — требования более эластичные.

Также обязательно должны быть указатели с требованием соблюдать дистанцию.

Покупателей призывают:

1. не посещать магазины в час пик

2. уменьшить прямой контакт с другими людьми, в том числе не использовать при встрече рукопожатие и объятия

3. соблюдать дистанцию, желательно около двух метров.

4. не трогать продукты, чтобы посмотреть, а брать только то, что собираетесь купить

5. соблюдать элементарную гигиену рук: совершая покупки, дезинфицировать руки или использовать перчатки

Торговцев призывают внести изменения в организацию работы:

1. прекратить акции

2. запаковать нерасфасованный товар

3. установить у входа дезинфицирующие средства и одноразовые перчатки

4. администрации магазинов советуют прийти на помощь продавцам

5. установить карантин для сотрудников, вернувшихся из затронутых коронавирусом стран

6. по возможности ввести отдаленную работу

7. обеспечить для продавцов дезинфицирующие средства, напомнить о том, что опасно трогать лицо грязными руками

8. позаботиться об иммунитете работников, обеспечить бесплатный имбирь, лимон и мед

9. на рабочем месте должны быть доступны градусники для контроля за самочувствием работников

10. деньги и расчетные карты не передавать из рук в руки, использовать монетницу

11. по возможности указать места ожидания в очереди (как в офисных учреждениях), указав дистанцию между людьми.

За несоблюдение этих требований как к торговцам, так и к покупателями может быть применена административная ответственность.

Минэкономики и представители торговых компаний на сегодняшней встрече также подняли вопрос об изменении рабочего времени торговых точек, однако пока решения об ограничении рабочего времени принято не было. Торговцы сами взяли на себя ответственность сокращать или продлевать рабочее время по необходимости.

Чтобы это требование вступило в силу, его должен утвердить Кабинет министров. Правительство, возможно, примет решение по этому вопросу на завтрашнем заседании.