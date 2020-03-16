Два метра между покупателями: Минэкономики хочет ввести правило дистанции в магазинах

Министерство экономики предлагает ввести правило, согласно которому во всех торговых точках, в том числе в магазинах, на рынках и в аптеках, покупатели должны будут соблюдать дистанцию в 2 метра, сообщила заместитель госсекретаря Минэкономики Зайга Лиепиня. Чтобы это требование вступило в силу, его должен утвердить Кабинет министров. Правительство, возможно, примет решение по этому вопросу на завтрашнем заседании.

Сегодня представители министерства встретились с представителями торговых предприятий и договорились, что наиболее важным условием для торговых точек на данный момент является соблюдение дистанции 2 метра между покупателями.

За несоблюдение этих требований как к торговцам, так и к покупателями может быть применена административная ответственность.

Минэкономики и представители торговых компаний на сегодняшней встрече также подняли вопрос об изменении рабочего времени торговых точек, однако пока решения об ограничении рабочего времени принято не было. Торговцы сами взяли на себя ответственность сокращать или продлевать рабочее время по необходимости.