Два плюс два и другие меры: Латвия ввела новые ограничения против Covid-19

В воскресенье правительство Латвии приняло решение ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса Covid-19. Портал Delfi кратко пересказывает суть новых ограничений, вступивших в силу.

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Режим полного карантина пока не введен.

Принцип "два и два": два человека и два метра между людьми на улице и в общественных местах. В том числе в магазине или на работе, а также в лесу. Исключение: члены одной семьи, живущие вместе; родители с несовершеннолетними детьми; те, кто выполняет служебные обязанности.

Запрет на все религиозные и частные мероприятия, кроме похорон на открытом воздухе. На похоронах действует принцип двух метров.

Запрет на все публичные (то есть праздничные, памятные, развлекательные, спортивные) мероприятия. Запрещены также пикеты, шествия, собрания и занятия спортом в помещениях.

Заболел? Обязан предупредить других. Люди, заразившиеся Covid-19, теперь должны в обязательном порядке перед физическим контактом предупреждать поставщиков услуг. То же самое относится к "контактным лицам" — то есть людям, которые находились в контакте с заразившимся Covid-19.

Операторы мобильной связи по запросу обязаны предоставить данные о передвижениях людей, инфицированных Covid-19, а также контактных лиц.

Контроль возложен на полицию, которая будет проводить рейды и реагировать на сигналы.

Армию на улицы городов выводить пока не будут. Военные привлечены к контролю границы.

Наказание за нарушение — штраф (сейчас — до 350 евро, но размер штрафа, скорее всего, будет увеличен). Если нарушение приведет к серьезным последствиям, может наступить уголовная ответственность.

Правила будут действовать до окончания режима чрезвычайной ситуации. На данный момент чрезвычайная ситуация объявлена до 14 апреля.

