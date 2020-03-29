Два плюс два и другие меры: Латвия ввела новые ограничения против Covid-19
Foto: F64

В воскресенье правительство Латвии приняло решение ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса Covid-19. Портал Delfi кратко пересказывает суть новых ограничений, вступивших в силу.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
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  • Режим полного карантина пока не введен.
  • Принцип "два и два": два человека и два метра между людьми на улице и в общественных местах. В том числе в магазине или на работе, а также в лесу. Исключение: члены одной семьи, живущие вместе; родители с несовершеннолетними детьми; те, кто выполняет служебные обязанности.
  • Запрет на все религиозные и частные мероприятия, кроме похорон на открытом воздухе. На похоронах действует принцип двух метров.
  • Запрет на все публичные (то есть праздничные, памятные, развлекательные, спортивные) мероприятия. Запрещены также пикеты, шествия, собрания и занятия спортом в помещениях.
  • Заболел? Обязан предупредить других. Люди, заразившиеся Covid-19, теперь должны в обязательном порядке перед физическим контактом предупреждать поставщиков услуг. То же самое относится к "контактным лицам" — то есть людям, которые находились в контакте с заразившимся Covid-19.
  • Операторы мобильной связи по запросу обязаны предоставить данные о передвижениях людей, инфицированных Covid-19, а также контактных лиц.
  • Контроль возложен на полицию, которая будет проводить рейды и реагировать на сигналы.
  • Армию на улицы городов выводить пока не будут. Военные привлечены к контролю границы.
  • Наказание за нарушение — штраф (сейчас — до 350 евро, но размер штрафа, скорее всего, будет увеличен). Если нарушение приведет к серьезным последствиям, может наступить уголовная ответственность.

Правила будут действовать до окончания режима чрезвычайной ситуации. На данный момент чрезвычайная ситуация объявлена до 14 апреля.

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