Два "шпиона", шесть "террористов": в 2019 году в "черный список" Латвии вошли 53 иностранца

В прошлом году Служба госбезопасности (СГД) инициировала включение в так называемый черный список МВД 53 иностранных граждан, сообщает LETA.

СГД проверяет заявки на визы и вид на жительство, а также иностранцев, которые по разным причинам находятся в Латвии. Один из главных критериев, которому уделяется усиленное внимание — потенциальные риски шпионажа.

Если констатируется угроза интересам безопасности государства, СГД имеет право потребовать у министра внутренних дел включения этого человека в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию.

В прошлом году это было 53 человека. 45 из них угрожали конституционному строю Латвии, шесть были связаны с риском терроризма, два — с риском шпионажа. 36 человек были включены в список краткосрочно, 17 — навсегда.