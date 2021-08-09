Две рижские школы выполнили требования о вакцинации: они могут рассчитывать на "премию"
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В двух образовательных заведениях Риги не менее 80% работников уже привиты от Covid-19 или переболели этим заболеванием, агентству LЕТА сообщили в Рижской думе.

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Как сообщает дума, в департамент образования, культуры и спорта Рижской думы с просьбой о дополнительном муниципальном финансировании обратились два образовательных учреждения.

С просьбой о дополнительном финансировании в думу обратились Рижское дошкольное учреждение Зиедоньдарзса и Рижская 93-я средняя школа. Рижская дума планирует принять больше заявлений, поскольку приближается начало нового учебного года, когда работники учреждений возвращаются с летних каникул.

Самоуправление решило выделить 1,7 млн евро на мотивацию школьного персонала к вакцинации от Covid-19. По достижении необходимого количества привитого от коронавируса персонала учебные заведения смогут получить 5 000 евро, 7 500 евро или 10 000 евро дополнительного финансирования, в зависимости от размера учреждения и количества работников.

Во вторник, 10 августа, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис посетит первые учебные заведения, объявившие о достижении установленного количества привитых — в Рижское дошкольное учреждение Зиедоньдарзса мэр приедет в 9:30, а в Рижскую среднюю школу ? 93 — в 10:15.

Как сообщалось ранее, для получения поддержки в муниципальном образовательном учреждении 80% сотрудников должны иметь сертификат о вакцинации от Covid-19 или о факте перенесенного заболевания Covid-19.

Школы могут использовать указанное финансирование по своему усмотрению — как на обновление технического оборудования, так и на ремонт. Эти средства также можно будет выплатить сотрудникам школы в виде премий.

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