Две трети из 17 тысяч ремигрантов остались жить в Латвии

Примерно две трети ремигрантов и через три года остаются в Латвии, а одна треть уезжает за границу, рассказала на презентации исследований о латвийской диаспоре исследователь Центра исследований диаспоры и миграции Латвийского университета (ЛУ) Инта Миериня.

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По данным Центрального статистического управления, в течение четырех лет в Латвию вернулось примерно 17 000 человек, из которых в 2019 году в стране оставалось около 13 000.

Данные о том, сколько людей уехало повторно, отсутствуют. По словам Миерини, исследование ее коллеги Михаила Хазана показывает, что люди все меньше хотят возвращаться за границу - в 2016 году этого хотели около 40% реэмигрантов.

"Ситуация улучшается. В Латвии очень много людей вернулись из-за границы, поэтому нужно менять нарратив о том, что в Латвию никто не возвращается. Люди возвращаются!" - сказала Миериня.

Хазан добавил, что получить точные данные о численности диаспоры сложно, однако принято, что она составляет более полумиллиона человек.

В Европе проживает около 400 000 латышей и бывших жителей Латвии других национальностей, в странах бывшего СССР - 95 тыс., в Норвегии, Швейцарии и Исландии - 18 тыс., в остальном мире - около 3000.