Две трети прививок от Covid-19, сделанных на этой неделе — бустеры
Foto: LETA

В Латвии на этой неделе сохраняется тот же темп вакцинации, что и в предыдущее три недели. Однако происходит это благодаря процессу ревакцинации. Примерно две трети сделанных на этой неделе инъекций — бустеры, сообщает Национальная служба здоровья.

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За первые два рабочих дня прививки сделалив общей сложности около 18 600 человек, или около 9300 человек в день. Аналогичный показатель вакцинации наблюдался в предыдущие три недели. Однако этот показатель хуже, чем в конце октября и начале ноября, когда в среднем за день вакцинировалось от 12 000 до 12 700 человек.

Вчера 10 851 человек были вакцинированы от Covid-19, но из них первую прививку получили только 834 человека (326 — однофазной вакциной Johnson&Johnson), а завершил процесс вакцинации 2591 человек.

На данный момент в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили в общей сложности около 1,019 миллиона человек, или около 54,16% населения страны. Из них около 958 000 человек получили вторую дозу, а еще 276 000 привиты вакцины Johnson & Johnson, для которой требуется только одна доза.

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