Две трети работников судебной системы готовы бастовать, если им не поднимут зарплаты

В декабре в Совет юстиции поступило коллективное письмо от 924 работников судебной системы о том, как влияет инфляция на их заработную плату. Отрасль призывает правительство найти возможность в этом году установить пропорциональное повышение заработной платы не менее чем на 24% для работников судебной системы каждого квалификационного уровня, пишет портал lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Речь идет о помощниках судей, секретарях судов, архивариусах. Речь идет о зарплатах в диапазоне от 900 до 1200 евро на бумаге", — пояснил председатель Совета юстиции Айгарс Струпишс.

Глава Совета юстиции заявил, что на протяжении многих лет сотрудников судов "держали впроголодь".

"Если мы говорим о суде, в котором нам все же нужны юристы с нормальной квалификацией, то понятно, что за 900 евро в месяц нормального адвоката найти невозможно. Это не просто каприз. Этот вопрос нужно решать срочно, потому что мы уже получили некое предупреждение от двух третей работников судов о том, что они тоже готовы бастовать, если им не повысят зарплату", — поясил Струпишс.

Струпишс пояснил, что такая ситуация возникла из-за того, что суды первой и второй инстанции по-прежнему организационно и финансово подчиняются Министерству юстиции. Эта система, по его мнению, себя не оправдала.

Совет юстиции хочет взять на себя администрирование и бюджет судов.

"Однако суды должны быть самостоятельными. Суды сами должны идти и обсуждать бюджет напрямую с Сеймом, с правительством, а не через министра. У каждого министра есть свой политический вес, свои способности. Так сегодняшняя ситуация показывает, что министерство до сих пор работало довольно плохо", — сказал Струпиш.

Следует отметить, что Верховный суд с точки зрения бюджета не зависит от министерства.

Председатель Совета юстиции также подчеркивает, что назначение судей Верховного суда также будет одним из вопросов, который будет обсуждаться с новым министром юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство").

Струпишс раскритиковал вмешательство политиков в профессиональные юридические вопросы: "Одобрение или неодобрение должно основываться на каких-то понятных критериях, а не просто на том, что нам не нравится вердикт судьи".

Напомним, что в прошлом году Сейм не утвердил в должности судьи Верховного суда бывшую судью Конституционного суда Саниту Осипову. Тогда высказывались версии, что большинство депутатов проголосовали против, поскольку им не понравился вердикт Конституционного суда, обязывающие парламент легализовать гражданское партнерство ЛГБТ+. Провал кандидатуры Осиповой в Сейме фактически по политическим и идеологическим мотивами остро критиковала отрасль.

Струпишс надеется, что сотрудичество с новым министром Либиней-Эгнере поможет укрепить судебную систему. Встреча Совета юстиции с отраслевым министром состоится на этой неделе

В свою очередь, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере заявила в интервью Латвийскому радио, что надежда на повышение зарплат работникам судей сохраняется, но все зависит от госбюджета-2023. Сейчас в проект бюджета включен запрос Министерства юстиции на общую сумму в 4,4 млн евро — на зарплаты работников судебной системы: помощников судей, секретарей, архивариусов, переводчиков и других.