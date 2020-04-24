Две трети умерших в Латвии пациентов с Covid-19 были в возрасте по крайней мере 75 лет

Восемь из 12 умерших в Латвии пациентов с Covid-19 были в возрасте по крайней мере 75 лет, а остальные четверо — в возрасте от 50 до 59 лет, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Самой пожилой умершей пациенткой с Covid-19 была 99-летняя женщина, у которой были хронические заболевания. Двое умерших были в возрасте 85-89 лет, еще двое — в возрасте 80-84 лет, трое — 75-79 лет.

Трем скончавшимся пациентам с Covid-19 было от 50 до 54 лет, одному — от 55 до 59 лет, свидетельствуют данные ЦПКЗ.

У 11 из 12 умерших были хронические заболевания, по одному случаю информация еще уточняется.

Десять пациентов с Covid-19 умерли в больницах, двое — вне стационара.