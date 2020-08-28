Двигатели испортились, из-за санкций не починить: Pasažieru vilciens переходит на короткие составы

В двух из семи дизельных поездов с двигателями российского производства из-за технических проблем ездить нельзя. Из-за санкций, наложенных на завод "Звезда", Pasažieru vilciens не может купить запчасти. Поэтому на некоторых маршрутах пришлось запустить короткие составы, сообщила агентству LETA представитель Pasažieru vilciens Агнесе Лиците.

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Это означает, что с возвращением более интенсивного пассажиропотока комфорт на отдельных маршрутах уменьшится и сидячих мест на всех не хватит. Кроме того, будет невозможно соблюдать дистанцию, необходимую во время пандемии.

Один из поездов серии DR1A, оснащенный двигателем производства "Звезды", с 11 августа выведен из эксплуатации по причине поломки двигателя. Из-за санкций США купить запчасти и отремонтировать двигатель невозможно. У другого поезда этой серии пока что проверяют двигатель, потому что есть подозрения в том, что он неисправен.

Что касается других поездов, то есть признаки, что скоро и у них ресурс двигателя будет израсходован и придется вывести их из эксплуатации на неопределенное время.

По словам председателя правления Pasažieru vilciens Роджера Яниса Григулиса, все семь поездов — в зоне риска. "Мы, конечно, делаем все, что в наших силах, чтобы неисправные поезда как можно скорее можно было вернуть в эксплуатацию, но нужно учитывать, что у них уже значительный возраст и пробег — самый старый из наших поездов серии DR1A построен в 1982 году. Поэтому есть риск, что в любой момент придется вывести из эксплуатации и остальные поезда серии", — объяснил он.

Поезд, который попал в аварию 4 апреля, сейчас тоже не используется.

Всего у Латвии 22 дизельных поезда. В мае началась процедура закупки восьми новых поездов, договор о закупке планируется заключить до 31 декабря этого года.