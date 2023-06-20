Эстонские политики смелее латвийских в вопросах однополых браков. Такое мнение агентству LETA высказал представитель движения Dzīvesbiedri Каспарс Залитис, комментируя решение парламента Эстонии поддержать легализацию однополых браков.

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Эстония станет первой балтийской страной, разрешившей однополые браки. Принятый парламентом закон предусматривает, что с 1 января 2024 года в Эстонии будет возможен брак между двумя совершеннолетними, независимо от их пола. За этот закон проголосовали 55 депутатов, против — 34 депутата, один депутат воздержался.

Залитис отметил, что это одновременно и положительный, и отрицательный сигнал для местного сообщества ЛГБТК+ — в то время как в соседней с Латвией стране наблюдается прогресс, в Латвии по-прежнему наблюдается стагнация в этом вопросе. Он также заявил, что в настоящее время неизвестно, каким будет правовое регулирование и как оно может применяться к однополым парам, проживающим в Латвии.

"Это парадокс. Если однополые пары в Латвии абсолютно бесправны, то при пересечении границы Валки и Валги они признаются семьей, а на обратном пути всего один шаг показывает, являются ли они семьей или нет. Это уже происходит. Следующий шаг, конечно же, признание пары супружеской или неженатой семьей", — заявил представитель движения Dzīvesbiedri.

Залитис подчеркнул, что эстонцы продвинулись далеко вперед. Он упомянул слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что эстонцы присоединились к группе северных и западных стран, а "Латвия все еще остается стабильно в Восточной Европе".

На вопрос о том, станет ли это стимулом для однополых пар переехать из Латвии в Эстонию, представитель движения Dzīvesbiedri сослался на исследование "Истинная цена нетерпимости", проведенное аудиторской компанией KPMG Baltics". Согласно результатам исследования, в 2022 году из-за нетерпимости экономика Латвии потеряла до 811 миллионов евро, и большую часть этой суммы составляет эмиграция. Залитис признал, что эмиграция также может увеличиться, потому что людям будет легче строить свою жизнь в соседней стране, чем дома.

В свою очередь, на вопрос о том, может ли Латвия последовать примеру Эстонии, Залитис выразил надежду, что во время этого созыва Сейма будет принято какое-то регулирование, о чем Европейский суд по правам человека говорил в трех решениях. В Латвии семьями признаны более 46 однополых пар. Решение этих вопросов взял в свои руки суд.

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"Я очень надеюсь, что у латвийских политиков, наконец, хватит смелости решить этот вопрос. Хотя риторика в эстонском парламенте была очень похожа на латвийскую, парламент соседней страны смог принять решение и поддержать легализацию однополых браков", — заявил Залитис.