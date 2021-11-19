Движение "За!" отказалось от половины кавычек в названии
Foto: LETA

Партия "Движение "За!"" в своем названии оставила в кавычках только "За!", свидетельствует официальная информация, опубликованная в издании Latvijas Vēstnesis.

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Раньше в официальных документах писалось "Kustība "Par!"", а теперь будет просто Kustība "Par!".

Зарегистрировано и выбранное в июле правление партии. На посту председателя переизбран Даниэль Павлютс. В правлении также работают Даце Блуке, Инесе Войка, Мартиньш Стакис, Лайма Гейкина, Мария Голубева, Мартиньш Штейнс, Микс Целминьш, Петерис Винькелис, Улдис Думиньш, Вита Анда Терауда и Нормунд Михайлов.

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