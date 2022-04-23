Движение "За!" проголосовало за то, чтобы остаться в одном объединении с партией "Развитие Латвии"

На конгрессе движения "За!" 110 делегатов проголосовали за то, чтобы остаться в союзе с партией "Развитие Латвии", сообщает LETA.

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Конгресс был созван по инициативе 113 членов партии, которые выступили за то, чтобы не стартовать на выборах в Сейм вместе с партией "Развитие Латвии". Параллельно рассматривались еще два предложения. Дидзис Дубовскис предлагал решить будущее объединение после выборов, а Даце Блуке предлагала оценивать участие партии в объединении после каждых выборов.

Предложение ликвидировать объединение не получила поддержку, а предложение оценивать необходимость оставаться в объединении после каждых выборов получило наибольшую поддержку, и на конгрессе его дополнили, разработав резолюцию.

В ходе дебатов Эдгар Екабсонс заявил, что нужно укреплять идентичность "За!", а не отдавать избирательную кампанию на откуп "Развитию Латвии". Глава Юрмальского отделения партии Паулис Далбергс указал на риск, что с течением времени "За!" сольется с "Развитием Латвии". По его мнению, "За!" и "Развитие Латвии" находятся в абьюзивных отношениях.

На конгрессе вспомнили также то, что KNAB начал два административных дела против "Развития Латвия" из-за нарушений в финансировании партии и 13 административных дел из-за выплаты в госбюджет нелегально полученных средств.

Большинство делегатов на конгрессе проголосовали за то, чтобы стартовать на выборах совместно с "Развитием Латвии", самостоятельно составить списки объединения для Рижского и Курземского округов и выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра, укрепляя таким образом автономию и идентичность "За!".

Как сообщалось, после выхода мэра Риги Мартиньша Стакиса из "За!" более 10% членов партии внесли предложение пересмотреть совместный старт с "Развитие Латвии" на следующих выборах.