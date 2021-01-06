Движение "За!" выдвинуло Павлютса на пост нового министра здравоохранения

Вечером в среду, 6 января, прошло заседание политического объединения "Развитие/За!", в ходе которой обсуждалась ситуация с требованием премьера Кришьяниса Кариньша об отставке члена этой партии, министра здравоохранения Илзе Винькеле. Как свидетельствует имеющаяся у агентства LETA информация, на данный момент наиболее велика вероятность, что "Развитие/За!" выдвинет на пост главы Минздрава председателя своей фракции в Сейме Даниэля Павлютса.

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Как сообщили Delfi в правлении входящего в состав "Развитие/За!" движения "За!", члены этой организации выдвинули Павлютса в министры здравоохранения. В четвер, 7 января, парламентская фракция "Развитие/За!" рассмотрит эту инициативу и пригласит на встречу премьера Кришьяниса Кариньша.

Также в числе кандидатов обсуждались депутаты Сейма Илмар Дуритис и Андрис Скриде.

Илзе Винькеле во вторник заявила Латвийскому телевидению, что у объединения есть "мощный кандидат" на должность главы Минздрава, имя которого она не назвала.

Павлютс не дал конкретного ответа на вопрос, рассматривает ли он возможность выдвигаться на пост министра здравоохранения.

Как сообщалось, вчера премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки Винькеле.