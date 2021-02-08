Двое из трех мужчин от 35 до 44 лет имеют только основное образование
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В начале 2019 года 51,1% женщин в возрасте от 25 до 34 лет имели высшее образование, среди мужчин той же возрастной категории эта цифра составляет лишь 28%. И лишь 0,5% жителей в этом возрасте имели докторскую степень, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В целом в возрастной группе от 25 до 34 лет высшее образование есть у 39,3%. Считается, что именно в этом возрасте проще всего закончить университет.

Причем, чем старше жители Латвии, тем меньше среди них людей с вузовскими дипломами — в возрасте от 45 до 54 лет — 31,8%, от 55 до 64 лет — 29,5%, от 65 до 74 лет — 25,9%, старше 75 лет — только 20,2%.

Иная ситуация наблюдается среди жителей Латвии с основным образованием: в возрасте от 45 до 64 лет таких только 5,5% от 65 лет — 19,6%, а вот среди молодых людей от 25 до 34 лет — 12,4%, в том числе от 35 до 44 лет — 14,7%.

Вместе с тем, двое из трех мужчин (65,4 %) в возрасте от 35 до 44 лет имеют только основное образование.

Доля жителей со средним образованием в возрастных группах от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет ниже (39,5% и 35,2%), чем в возрастной группе от 45 до 54 лет и от 55 до 64 лет (44,7% и 44,9%).

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