Двое судей Конституционного суда несогласны с решением о переводе частных школ на латышский язык

Судьи Конституционного суда Янис Нейманис и Артурс Кучс опубликовали свои особые мнения по поводу решения ограничить выбор языка обучения в частных учебных заведениях. Нейманис считает, что устанавливая обучение только на латышском языке в частных школах, государство несоразмерно вмешивается в их работу. В свою очередь, Кучс указал, что процесс разработки языковой реформы не соответствует принципам хорошего законодательства.

"Не отрицая существования угрозы для государственного языка и необходимости укреплять знания и использование языка в повседневности, считаю, что эту цель можно также успешно достигнуть иными средствами, которые затрагивают свободу частных образовательных учреждений не столь несоразмерно", — указал в своем мнении Нейманис.

Он указал, что у государства есть право вводить стандарты образования, лицензировать образовательные программы, проводить аккредитацию образовательных учреждений и таким образом контролировать соответствие частного образования государственному. Тем не менее государство не должно вмешиваться в работу частных школ настолько, чтобы указывать, как и в какой форме ученики должны осваивать необходимые знания. Например, государство может обязать школы преподавать латышский язык на соответствующих уроках, но язык преподавания остальных предметов должен оставаться в ведении самих школ.

В свою очередь, Кучс в своем мнении указал, что запрет частным школам преподавать на других языках ограничивает право национальных меньшинств получать образование на родном языке и не соответствует Конституции. По его мнению, закон не был разработан "в согласии с принципами хорошего законодательства".

"Из доступной информации не исходит то, что законодатель, принимая оспариваемые нормы, свои суждения основывал на качественном анализе уже состоявшейся реформы и влияния оспариваемой нормы […] на качество образования", указал Кучс.

Судья указал, что Служба контроля качества образования не проводила всеобъемлющий анализ о влиянии перехода на латышский язык образования на качество образования. А также Кучс несогласен с тем, что нет альтернативных средств, при помощи которых можно было бы достичь цели реформы в таком же качестве.

Он отметил, что русификация в годы советской оккупации навредила не только латышам, но и представителям других национальных меньшинств, чей родной язык не является русским. Поэтому законодатель должен был оценить, можно ли оспариваемый закон в равной степени распространять на все нацменьшинства, чей родной язык не является одним из языков ЕС, вне зависимости от их идентичности.

Как уже сообщалось, 14 ноября 2019 года Конституционный суд Латвии опубликовал решение о законности перевода на госязык образования в частных школах нацменьшинств: все языковые поправки для частных школ соответствуют Конституции Латвии. Объявив все поправки законными, суд указал, что хоть и в ограниченном объеме, но возможности преподавания на языках меньшинств сохраняются.

Податель иска в КС Тенгиз Джибути заявил порталу Delfi, что такое решение Конституционного суда его не устраивает — он собирается искать справедливости на более высоком уровне и подавать жалобу против Латвии в ЕСПЧ.