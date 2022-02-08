Дворники массово болеют Covid-19. Rīgas namu pārvaldnieks не может вовремя обеспечить все услуги

Из-за высокой заболеваемости сотрудников муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks не может вовремя обеспечить поставку всех услуг, сообщает LETA. Запаздывать могут сроки исполнения уборочных работ.
На предприятии высокий уровень заболеваемости как Covid-19, так и сезонными вирусами. Болезни затронули не только непосредственно дворников, но и привлекаемых к уборке территории водителей техники и тех, кто оказывает самоуправлению услугу уборке снега на основании внешнего договора.
В отдельных районах Риги болеют более половины от необходимого числа дворников. Есть территории, которые прибирают 38% оставшихся в строю дворников. В основном это территории возле домов.
Чуть лучше ситуация с уборкой территорий у предприятий — заболели около 15% работающих.
Для решения ситуации привлекаются вспомогательные силы, в пределах возможноcтей используется техника.
"Активно ищем новых работников, также часть оказания услуги переложена с рабочей силы на технику. Но учитывая динамику этого зимнего сезона, и то, что профессия дворника непопулярна, и также стремительно стареет, будем все больше увеличивать использование техники и в будущем расширим эффективность подразделений по уборке территории, чтобы снизить влияние дворников на скорость оказания услуги. Однако сейчас мы не можем исключать, что уборка территорий может задерживаться", — признал председатель правления RNP Роналдс Нейманис.