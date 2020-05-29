Двухнедельная самоизоляция для прибывших из стран ЕС с низкой заболеваемостью может стать необязательной

В настоящее время с министрами здравоохранения других стран Балтии ведется работа над тем, чтобы отменить требование самоизоляции для прибывших из стран ЕС, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за 14 дней не превышает 15 на 100 000 населения, сообщила в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле.

По словам министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, на основании решений, принятых министрами здравоохранения и иностранных дел стран Балтии, на следующее заседание правительства будет подано предложение о снятии 14-дневной самоизоляции для приезжих из стран ЕС и ЕЭЗ, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за 14 дней не превышает 15 на 100 000 населения.

В ЕЭЗ входят, помимо стран Евросоюза, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Сейчас в Латвии требование 14-дневной изоляции распространяется на всех приезжих из-за границы, кроме приехавших из Литвы и Эстонии.