Двухнедельный карантин по прибытии в Латвию должны соблюдать путешественники из четырех стран

Путешественники из четырех стран Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по-прежнему должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию по прибытии в Латвию, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Если человек в период с 12 июня по 19 июля вернулся в Латвию из Великобритании, Швеции, Португалии или Бельгии, либо ездил транзитом через эти страны в третьи государства, то ему необходимо провести 14 дней в самоизоляции, предупреждает SPKC.

Самоизоляцию не требуется соблюдать тем, кто вернулся из тех стран, где показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней не превышает 15 случаев на 100 000 населения.

С прошлой неделе к странам, приезжая из которых не требуется соблюдать самоизоляцию, добавилась Ирландия, где показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней упал до отметки 8,04 случая на 100 000 населения.

В настоящее время требование о самоизоляции не распространяется на 27 стран ЕС и ЕЭЗ, а также на Швейцарию, где упомянутый выше показатель ниже 15. В числе этих стран Люксембург, Нидерланды, Италия, Дания, Польша, Румыния, Франция, Финляндия, Германия, Чехия, Эстония, Австрия, Болгария, Литва, Венгрия, Норвегия, Швейцария, Кипр, Греция, Исландия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Словения, Лихтенштейн, Мальта и Испания.

В ЕЭЗ, помимо стран Евросоюза, входят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.