Двухнедельный карантин по прибытии в Латвию должны соблюдать путешественники из шести стран

Путешественники из шести стран Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по-прежнему должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию по прибытии в Латвию, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Если человек вернулся в Латвию из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Польши и Великобритании, либо ездил транзитом через эти страны в третьи государства, то ему необходимо провести 14 дней в самоизоляции, предупреждает SPKC.

На прошлой неделе двухнедельную самоизоляцию должны были соблюдать приехавшие в Латвию путешественники четырех стран, однако с этой недели к странам, приезжая из которых нужно соблюдать самоизоляцию, добавились Болгария, Польша и Румыния, зато в этом списке больне не числится Бельгия.

Как уже сообщалось, самоизоляцию не требуется соблюдать тем, кто вернулся из тех стран, где показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней не превышает 15 случаев на 100 000 населения.

В Латвии заболеваемость падает и составляет в данный момент 1,4 случая на 100 000. В Литве и Эстонии эти показатели выше — 3,6 и 6,6.

В Швеции заболеваемость составляет 140,2 случая на 100 000 населения, в Португалии — 44,1, в Румынии — 16,5, в Польше — 15,8. Быстро снижается заболеваемость в Великобритании — 27,7 случая на 100 000 населения, на 5,12 случая меньше, чем неделю назад.

Близки к показателю 15 случаев на 100 000 населения Нидерланды (13,9) и Бельгия (13,6), причем в Бельгии наметился спад.