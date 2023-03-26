Двум пострадавшим при вакцинации от Covid-19 выплатят 15 000 евро компенсации

Государственное агентство по лекарственным средствам (ZVA) приняло решение выплатить 15 000 евро в качестве компенсации за случаи, когда здоровью пациентов был причинен вред вакцинацией против Covid-19, согласно проекту приказа, представленному в Министерство здравоохранения на утверждение.

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21 марта ZVA приняло решение о присуждении компенсации на общую сумму в размере 15 000 евро за умеренный вред здоровью двум пациентам, вызванный побочными эффектами вакцины Comirnaty или Pfizer против инфекции Covid-19. Одному пациенту выплатят 10 000 евро компенсации, другому - 5000 евро.

Предполагается, что средства будут выделены из госбюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".

В целом затраты на данный вид компенсации в этом году составили 30 000 евро.

Согласно закону об управлении инфекцией Covid-19, заявление о выплате компенсации можно подать не позднее двух лет со дня обнаружения ущерба, но не позднее трех лет со дня вакцинации.

Компенсацию могут потребовать те люди, которые были привиты в Латвии вакциной, зарегистрированной в Европейском агентстве лекарственных средств, и вред, причиненный здоровью или жизни, напрямую связан с побочным эффектом, вызванным вакциной, что указано в инструкции по применению лекарства или вакцины, в результате которых возникли нарушения здоровья и работоспособность пациента не восстанавливались в течение не менее 26 недель.