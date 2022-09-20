DW: Россиянке с шенгенской визой запретили пересекать границу Эстонии и ехать к мужу, гражданину Латвии

Вчера вступили в силу ограничения на въезд граждан России с краткосрочными визами С в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу. Русская служба Deusche Welle сообщила о первых случаях запрета на пересечение границ. В частности в Эстонию не разрешили въехать россиянке, чей муж — гражданин Латвии. Несмотря на то что поездка к близким родственникам, гражданам стран Евросоюза, считается исключением.

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Одно из исключений принятых в странах Балтии и Польше новых правил пересечения границ с Россией было наличие близких родственников — членов семей подданных ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии (супругов, родителей, бабушек-дедушек, детей, внуков, лиц под официальной опекой). Вне зависимости от цели посещения родственников. В этом случае, как разъяснили порталу Delfi в МИД Латвии, гражданин России должен иметь действующую визу для въезда в Шенгенскую зону и предъявить документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.);

В новостной сводке DW сообщили о гражданке России, которой не удалось пересечь эстонскую границу, несмотря на то что ее супруг — гражданин Латвии. Погранслужба Эстонии выпустила официальный релиз с объяснением своих действий: пересекать границу супругу гражданина Евросоюза можно лишь в сопровождении этого супруга. В случае же, если есть только подтверждающие родство документы (свидетельство о браке), то въехать можно только через прямую границу. То есть этой женщине надо было ехать через границу России и Латвии, сообщает журналист DW.

19 сентября вступил в силу запрет на въезд граждан России с краткосрочными визами ЕС в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу. МИД Латвии пояснил причину запрета: свободное передвижение граждан страны-агрессора, особенно в туристических целях, в то время как вооруженные силы этой страны вторглись в Украину, не только аморально, но и создает угрозу общественному порядку и безопасности как на уровне политических провокаций, так и бытовой агрессии.

Предусмотрен ряд исключений из правил, связанных с семейными связями, гуманитарными и дипломатическими целями, а также транспортным обслуживанием. Для многих россиян встанет вопрос, как попасть к своей недвижимости, бизнесу, родным на территории Латвии. А те, кто станет исключением, визы смогут получить по усложненной формуле. Портал Delfi подробно рассказывает о новых правилах ЗДЕСЬ.