"Дюже велика у вас держава!" Как прошел первый день в Центре приема украинских беженцев в Доме конгрессов

В первый же день работы Центра приема украинских беженцев в Рижском Доме конгрессов столкнулся с небывалым наплывом посетителей. Преимущественно — мам, детей и пожилых людей. Латвия объявила о готовности принять 10 000 беженцев. Уже в первый день работы Центра было выдано более 700 номерков, обработать удалось меньше половины. За каждым номером — своя трагедия: бомбежки, бегство, оставшиеся защищать страну мужья и братья, утраченные дома, надежды, жизни. Но остались мечты — вернуться домой. Delfi рассказывает о том, что происходило в Доме конгрессов в понедельник.

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На экране неутомимая Маша носится от миролюбивого увальня Медведя, который всячески пытается избавиться от мешающей спокойно жить гостьи… В зрительных рядах — спящие на баулах дети. Их мамы заполняют многостраничные анкеты. Здесь же утомленные многочасовым ожиданием бабушки и редкие, виновато улыбающиеся дедушки. Популярный российский мультсериал "Маша и Медведь", который западные исследователи не раз называли мягкой силой Кремля, довольно странное развлечение для приема украинских беженцев.

Когда в начале февраля после многолетних споров правительство Латвии утвердило Рижский Дом конгрессов на роль будущего главного концертного зала страны, никто и в страшном сне помыслить не мог, какие гастроли ему придется принимать совсем скоро. В первый день работы из выданных 700 номерков удалось обслужить лишь 300 человек. Многие провели в Доме конгрессов весь день, но так и не дождались своей очереди.

Внутри Дома конгрессов жарко, людно, шумно, эмоционально, но безысходности не чувствуется. Никто ни с кем не ругается, ничего не требует, напротив, все стараются друг другу помочь — подбодрить, поддержать, сообщить полезную информацию. Чиновница громко на русском языке называет номера — ожидающие хватают синие паспорта с трезубцами и бросаются к столу. Получив телефонные карточки с "безлимитом" по Европе и Украине на три месяца, встают в новую очередь — к следующей государственной или муниципальной структуре.

Объявленная Рижской думой "система одной остановки" поначалу буксует на каждом полустанке, но "колеса" обещают смазать. Решимость и желание поддержать попавших в национальное бедствие украинцев буквально рассеяна в воздухе.

Кто приехал в Латвию?



"Первое время было немного страшно, — признается 11-летняя София и, смущенно улыбнувшись, переходит на украинский. — Це дюже велика страна — нам с сестрой страшно потеряться!" Мама Мария поясняет, что они бежали из маленького городка Славута (Хмельницкая область) — там всего 30 тысяч жителей, почти все друг друга знают. Попав в большую Ригу, дочки растерялись. Да и дорога была тяжелая, 28 часов в машине. Девочек четыре раза тошнило.

Три года назад Мария вышла замуж за негражданина Латвии и оформила временный вид на жительство в Латвии. Снимали однокомнатную квартиру. Собирались со временем найти жилье побольше и забрать детей, но война все ускорила. Мария была в Риге, когда узнала о начале войны — позвонили перепуганные дочки, они слышали разрывы снарядов. Сестра Марии подвезла девочек к польской границе, где стояли толпы перепуганных людей с одеялами и подушками, кто что успел прихватить. Сестра вернулась в Славуту к 68-летней маме, которая "из своего дома никуда".

На родине Мария работала в магазине компьютерной техники. Пыталась найти работу и в Латвии, но мешал языковой барьер — может, теперь получится. Она переживает, что учебники девочек остались дома, но очень надеется, что им удастся продолжить учебу на украинском.

У Алены — тоже муж-латвиец. Их дочь, шестилетняя Николь, родилась в Латвии и получила гражданство. А потом супруг отправился за границу на заработки, рижскую квартиру решили сдать, а Алена с ребенком вернулась на родину, в любимый Киев. В Риге они наездами — буквально недавно провели месяц школьных каникул.

"24 февраля в 5 утра в дверь постучала соседка: ты не переживай, но началась война, — вспоминает Алена. — Я открыла окно и слышу грохот. Это бомбили аэропорт "Жуляны", который неподалеку. От дома отъезжали машины соседей. Я жутко запаниковала, схватила паспорта, одела ребенка, и мы вышли на улицу". Ночь семья провела в метро, а когда наутро узнали, что ракета попала в жилой дом, решили выбираться во Львов, как советовало латвийское посольство.

"Это был страх ужасный, — признается Алена. — Под Винницей ракеты летели рядом, на границе многокилометровые очереди, мороз, люди запихивали в автобусы своих детей, чтобы хоть они спаслись. Видеть это невыносимо! Если ад есть — это он и был". В Украине остались все родственники Алены — папа, брат и многие другие: "Сейчас мы на связи с нашими друзьями и близкими. Они сутками живут в подвалах".

"Мне казалось, что в современном мире такое невозможно! — говорит мама Алены Татьяна, которая работала главным бухгалтером в киевской компании. — Только что узнала, что городок моей университетской подруги стерли с лица земли. Разве так можно? Хорошо ведь жили, дети учились, все пути открыты. В нашем дворе жило много переселенцев с Донбасса: добрые люди, никто им слово плохого не сказал. Говорили и по-русски, и по-украински. Не надо нас было ни от чего спасать. Еще и ядерным взрывом грозят!"

Олеся с тремя детьми, 15-летним Юрой, 12-летней Алиной и 7-летним Романом в очереди уже шесть часов.

В своем Житомире она была домохозяйкой, делала все, чтобы дети выросли образованными и разносторонне развитыми — водила на бальные танцы, фортепиано… Муж, предприниматель на рынке, содержал семью. Военной развязки Олеся решила не дожидаться: вместе с детьми приехала к двоюродной сестре в Ригу. Та живет напротив украинской школы, куда Олеся очень надеется пристроить детей и пойти работать — хоть уборщицей или помощником на кухне. Если не получится со школой, то готова сама заняться обучением, благо украинская онлайн-школа открыла бесплатный доступ ко всем материалам. Очень надеется, что и тут удастся найти уроки музыки и танцев: дети не должны страдать от войны.

Большинство людей, с которыми удалось пообщаться в Доме конгрессов, как-то связаны с Латвией: тут у них родня, друзья, коллеги. Но есть и такие, кто попал в Ригу случайно. Среди таких — 34-летняя Анна, которая с пожилыми мамой Натальей, папой Александром, дочкой Валерией и собачкой бежали из Киева. Направлялись в Эстонию к знакомым, но узнали, что к тем приехало много беженцев-россиян — размещать негде. Прочли в интернете, что Рига готова принять 10 тысяч человек. Решили искать удачу здесь.

Волонтеры разместили семью в отеле "Моника". Пока на неделю, но обещали продлить. Там же организовали питание. По словам Анны, о Центре в Доме конгрессов она узнала случайно: пошла купить телефонную карточку, заглянула в соседний магазин косметики, там разговорилась с женщиной — та и направила.

Анна — инженер-технолог флексопечати, занималась оформлением упаковки пищевых товаров. После первого утреннего взрыва начальник предприятия позвал семьи работников в заброшенное бомбоубежище, оставшееся на территории еще со времен Советского союза. "Холодно, сыро, но безопасно, — рассказывает мама Наталья. — Хорошо, что у предприятия есть корпуса с теплой водой, где можно было душ принять и согреться, магазинчик был на территории и кофе-автомат. Постепенно приспособились — настелили картон, одеял, подушек принесли. Начальство выделило обогреватели… Хуже всего с одеждой. В чем были, в том и приехали. И до сих пор в том же ходим — постираем и снова надеваем".

"Хорошо, что перед самой войной успели купить машину — американская, не подвела, больше тысячи километров прошла", — сообщает муж Натальи Александр. Он пенсионер, инвалид, но подрабатывал на таможне. На границе с Польшей семья отметила шестой день рождения Валерии. В Украине остались любимые мужчины Анны: брат — в территориальной обороне, муж тоже готов, но пока желающих туда записаться больше, чем амуниции. Незадолго до отъезда Анне выплатили последнюю зарплату, а родителям пенсию. Половины сбережений семьи, которые копили всю жизнь, уже как не бывало. Все готовы работать. Анна уже узнавала в гостинице, есть ли варианты. Предложили место уборщицы.

На что они надеются?



"Даже если война прекратится сейчас, чтобы восстановить все разрушенное, понадобится минимум год, — оптимистично рассуждает Анна. — Мы не понимаем цели войны. У меня друзья в России — им говорят одно, мы видим другое. Они говорят: у вас же все хорошо, Путин сказал, что мирное население громить не будут. А я говорю: послушайте, рядом с нами бомбят мирные дома. Им это очень тяжело слышать, но мы не ссоримся. Мы это понимаем".

Foto: Марис Морканс

"Мы хотим только временный вид на жительство. О постоянном не может быть и речи — мечтаем вернуться на родину, как только все закончится", — сообщают сестры Виктория и Татьяна. С дочкой Полиной они приехали из Чернигова и остановившиеся у рижских знакомых. На родине остались их родные, в их числе муж Татьяны и мама с котом.

"Они бомбят исторический центр Киевской Руси! Храмы 11-го и 12-го веков. Кинотеатр, который пережил вторую мировую, — не скрывает эмоций Татьяна. — Бьют по жилым многоэтажкам. Только в одном доме 48 мирных жителей погибло. Четыре школы, детсады разрушены. В роддоме вылетели стекла. Умерла наша любимая учительница. Это геноцид. И у нашего народа уже нет никакого страха — только злость. Люди очень мотивированы и очень верят в свои силы".

Сестры — учительницы английского языка. Уверены, что со своей специальностью не пропадут. Они готовы организовать дистанционное обучение для украинских детей, а если денег не хватит — давать частные уроки. Впрочем, добрых людей, по их словам, в Латвии столько, что не пропадут. "В волонтерском центре нам собрали четыре коробки всего необходимого — вещи, продукты, гигиена. Помогли найти квартиру. Подружка записала меня покрасить волосы к своему парикмахеру — та даже денег не взяла, — рассказывает Татьяна. И теперь сестры намерены заняться главным — помогать своим приблизить победу. Одна из сестер отправится переводчиком в миссию. Другая будет передавать местным волонтерам информацию о необходимом Украины — медикаментах, военной экипировке, продовольствии… "Черниговский глава и губернатор говорят, мы все потом отстроим, сделаем лучше, чем было. Главное — выстоять, чтобы было куда, кому и к кому вернуться. И мы сделаем все для этого", — подытоживает Татьяна.

Что полагается украинским беженцам?



"Да, некоторые вопросы еще в процессе решения, — признает руководитель Центра помощи беженцам Райвис Кнокс. — Но главное, что беженцы могут получить всю положенную им помощь в одном месте. Им не надо бродить по городу и разным структурам".

Foto: Марис Морканс

В Доме конгрессов одновременно работают представители самоуправления и государства:

Государственная погранохрана. Она проверяет документы и устанавливает статус нахождения беженцев.

Она проверяет документы и устанавливает статус нахождения беженцев. Государственная пожарно-спасательная служба. Вместе с Комитетом гражданской обороны она решает вопросы по размещению тех, кому негде ночевать. Для этого самоуправление заключило договоры с гостиницами, которые обеспечивают беженцев жильем и питанием. Те, кто разместился у друзей и знакомых, могут воспользоваться услугами суповых кухонь Риги.

Вместе с Комитетом гражданской обороны она решает вопросы по размещению тех, кому негде ночевать. Для этого самоуправление заключило договоры с гостиницами, которые обеспечивают беженцев жильем и питанием. Те, кто разместился у друзей и знакомых, могут воспользоваться услугами суповых кухонь Риги. Управление по делам гражданства и миграции. Консультирует и принимает запросы на оформление виз — обещают сделать за неделю и раньше.

Консультирует и принимает запросы на оформление виз — обещают сделать за неделю и раньше. Госслужба занятости. Консультирует о возможности найти работу как по вакансиям, которые есть в распоряжении NVA, так и в обществах капитала Рижского самоуправления. Разумеется, после получения всех документов и визы. Беженцам надо будет самим связываться с работодателями. Уровень необходимого владения языком для них облегчен, но многое зависит от сферы деятельности каждого конкретного беженца. Возможность изучения латышского языка тоже предлагается.

Консультирует о возможности найти работу как по вакансиям, которые есть в распоряжении NVA, так и в обществах капитала Рижского самоуправления. Разумеется, после получения всех документов и визы. Беженцам надо будет самим связываться с работодателями. Уровень необходимого владения языком для них облегчен, но многое зависит от сферы деятельности каждого конкретного беженца. Возможность изучения латышского языка тоже предлагается. Национальная служба здравоохранения. Консультирует по доступности медицинских услуг и семейных врачей. Конечно, с соблюдением всех очередей на получение услуг.

Консультирует по доступности медицинских услуг и семейных врачей. Конечно, с соблюдением всех очередей на получение услуг. Департамент благосостояния Рижской думы. Вместе с социальной службой обеспечивает социальную поддержку, пайки (когда они будут доступны), одежду и организует запросы на технические вспомогательные средства (коляски, костыли и т.д.), кому они нужны. К организации помощи подсоединяются Красный крест и другие НГО. Социальная поддержка беженцам обещана ровно такая же, как любому жителю Риги. Тем, у кого есть счет в банке, будет перечислено кризисное пособие. У кого счета нет — будут платить наличными. Также после посещения социальной службы им обеспечат гарантированный минимальный доход.

Вместе с социальной службой обеспечивает социальную поддержку, пайки (когда они будут доступны), одежду и организует запросы на технические вспомогательные средства (коляски, костыли и т.д.), кому они нужны. К организации помощи подсоединяются Красный крест и другие НГО. Социальная поддержка беженцам обещана ровно такая же, как любому жителю Риги. Тем, у кого есть счет в банке, будет перечислено кризисное пособие. У кого счета нет — будут платить наличными. Также после посещения социальной службы им обеспечат гарантированный минимальный доход. Департамент образования, культуры и спорта. Помогает организовать учебу. Как рассказали Delfi, на данный момент места в рижских детсадах и школах есть. Кто-то готов сразу учить детей латышскому языку, кто-то предпочитает школы нацменьшинств. Большинство надеются на место в единственной в Латвии украинской школы.

Помогает организовать учебу. Как рассказали Delfi, на данный момент места в рижских детсадах и школах есть. Кто-то готов сразу учить детей латышскому языку, кто-то предпочитает школы нацменьшинств. Большинство надеются на место в единственной в Латвии украинской школы. Veselības centru apvienība. Обеспечивает тестирование и вакцинацию от ковида тем, кому это надо. Они же оказывают медпомощь на месте, если кому-то станет плохо. Пока такое случилось лишь раз.

Обеспечивает тестирование и вакцинацию от ковида тем, кому это надо. Они же оказывают медпомощь на месте, если кому-то станет плохо. Пока такое случилось лишь раз. Связь. Tele2 и LMT выделили бесплатные симкарты, которыми беженцы смогут три месяца бесплатно пользоваться без ограничений.

Tele2 и LMT выделили бесплатные симкарты, которыми беженцы смогут три месяца бесплатно пользоваться без ограничений. В ближайшее время решится вопрос с транспортом. Скорей всего, беженцам им будут давать одноразовую карточку с определенным числом поездок.

"Понимаем, что за день всех не обслужим, — признается Кнокс. — Просим прийти завтра. А тех, у кого нет особой срочности, не торопиться. Мы сделаем все, чтобы ускорить и оптимизировать процесс. Но на сегодня работников столько, сколько есть. Волонтеры помогают организовать поток. Преимущественно все приезжие знают русский, кто-то общается на английском. С украинским помогают волонтеры".

Кнокс напоминает, что независимо от того, каким путем человек прибыл в Латвию — самостоятельно или с помощью друзей и родственников, об этом нужно безотлагательно сообщить пограничной охране. Получить помощь в центре смогут и те жители Украины, которые уже уведомили пограничную охрану о своем прибытии в Латвию, так и те, кто до сих пор этого не сделал.

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"Хотим, шоб тут у нас было дюже богато друзей", — делится мечтами 11-летняя София. Ее сестра Оля грустно улыбается: "Дома их было так много".