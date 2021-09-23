Дзинтарс: коалиция договорилась о поднятии зарплат педагогов, медиков, работников системы МВД и культуры

В следующем году могут поднять зарплаты педагогам, а также работникам сфер внутренних дел, медицины и культуры, сообщил агентству LETA лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.

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В рамках проекта бюджета 2022 года политикам удалось прийти к соглашению насчет поднятия зарплат работников ряда сфер, в том числе приоритетной для Национального объединения отрасли культуры. Зарплата в сфере культуры будет прировнена средней зарплате в публичном секторе.

Кроме того, коалиция договорилась о снижении налогового бремени на рабочую силу. Концептуально стороны договорились, что налоговое бремя станет дружелюбнее и более конкурентоспособным.

По словам Дзинтарса, об окончательной договоренности между партнерами по коалиции можно будет говорить, только когда Сейм утвердит бюджет нового года. До тех пор возможны изменения. Политик отметил, что ход переговоров о бюджете не отличается от предыдущих лет и по-прежнему были моменты, когда казалось, что политики зашли в тупик и договориться будет невозможно. Сейчас Дзинтарс считает, что в бюджете достигнуто равновесие.