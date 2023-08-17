Дзинтарс: Нацблоку не нужно укреплять коалицию из партий с чуждой идеологией

Национальному объединению не нужно укреплять возможное правительство "Нового Единства" (НЕ), Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных". Об этом агентству LETA заявил руководитель Нацобъединения Райвис Дзинтарс.
Он указал, что политика указанных партий "неприемлема" для сторонников Нацблока. По прогнозам Дзинтарса, коалиция из НЕ, СЗК и "Прогрессивных" будет выступать за более активный приток иммигрантов и смягчит нынешние требования к проживающим в Латвии гражданам РФ.
"Эта политика станет выраженно комополитичнее и враждебнее против чего угодно, связанного с традиционными ценностями и созданием латышской Латвии. Если до сих пор приходилось производить огромное давление на правящую партию, чтобы добиться поддержки в улучшении демографической ситуации, то для блока упомянутых партий эта сфера вообще будет неактуальна. Этот список можно долго продолжать", — сказал политик.
Ранее сообщалось, что глава уходящего правительства Кришьянис Кариньш подал президенту официальное прошение об отставке. На следующей неделе начнутся переговоры партий о создании нового правительства.