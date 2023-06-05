Дзинтарс не ожидает быстрых изменений в составе правящей коалиции

Изменения в правящей коалиции, в которую в настоящее время входят "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС), не ожидаются быстро и, скорее всего, не произойдут на этой неделе, сказал в интервью телеканалу TV3 лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс.

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По словам Дзинтарса, у него во время переговоров партий в пятницу не сложилось впечатление, что у премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") есть "очень искреннее" желание убедить партнеров расширить коалицию за счет Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных".

По его мнению, возможны три варианта развития ситуации — "Новое Единство" может не выполнить обещаний, которые даны СЗК и "Прогрессивным" во время президентских выборов, Кариньш может уйти в отставку и будет сформировано новое правительство, а также смена правительства может быть отложена на какое-то время, и до тех пор глава правительства будет "тормозить" его работу.

Дзинтарс считает, что наиболее вероятны первый и третий варианты, но реальное развитие событий полностью зависит от решений "Нового Единства".

Он вновь подчеркнул, что Нацобъединение идеологически несовместимо с "Прогрессивными", поэтому в правительстве с этой партией и СЗК работать не будет.

Появившуюся незадолго до переговоров партий в пятницу информацию о возможном составе нового правительства Дзинтарс назвал малодостоверной, отметив, что цель состояла только в том, чтобы "пригрозить" Нацобъединению и ОС тем, что они могут остаться вне правительства.

Как сообщалось, разногласия в коалиции усилились после президентских выборов. 31 мая Сейм избрал новым президентом Латвии министра иностранных дел, кандидата премьерской партии "Новое Единство" Эдгара Ринкевича, но избран он был только благодаря голосам оппозиционных СЗК и "Прогрессивных", без поддержки коалиционных ОС и Национального объединения.

Итоги президентских выборов привели к тому, что в политических кругах сложилось мнение о неизбежности изменений — либо расширении существующей коалиции, либо полной смены правительства, например, допускается, что ядро новой коалиции могут сформировать "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные". "Новое Единство" уже начало переговоры о расширении коалиции с ОС и Нацобъединением, которые до этого возражали против каких-либо изменений в ее составе.