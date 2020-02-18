Дзинтарс: несколько членов VL-ТБ/ДННЛ готовы стать кандидатами на пост мэра Риги

Несколько членов национального объединения VL-ТБ/ДННЛ готовы стать кандидатами на пост мэра столицы, сообщил агентству LЕТА лидер партии Райвис Дзинтарс.

На вопрос о том, будет ли VL-ТБ/ДННЛ участвовать в выборах отдельно или вместе с другими партиями и кто станет кандидатом на пост мэра, Дзинтарс ответил, что полной ясности по этому вопросу можно ожидать в начале следующей недели. По его прогнозам, тогда же станет известно об участии в выборах других "латышских партий" и их кандидатах на пост мэра.

По словам Дзинтарса, сейчас партия взвешивает различные варианты дальнейших действий. По его мнению, на выборах победу одержат те партии, которые сумеют сотрудничать.

Как сообщалось, председатель рижского отделения VL-ТБ/ДННЛ Эдвард Ратниекс ранее не отрицал, что в качестве кандидатов на пост мэра Риги от партии рассматриваются Ансис Пуполс и нынешний председатель фракции VL-ТБ/ДННЛ в Рижской думе Дайнис Лоцис.