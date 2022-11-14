Дзинтарс: неспособность трех опытных организаций договориться о формировании правительства будет позором

Неспособность трех опытных организаций договориться о формировании правительства будет позором, сказал лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

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В выходные дни Нацобъединение участвовало в трехсторонних переговорах в рамках "тихой дипломатии". По словам Дзинтарса, эти переговоры не так регламентированы, как официальные, когда каждое слово может оказать влияние на их ход, и это заставляет их участников быть очень осторожными и абстрактными в высказываниях, что, "вероятно, уже надоело наблюдателям". Поэтому "тихая дипломатия" — это попытка "докопаться" до того, что мешает двигаться вперед.

"Это будет позор, если опытные организации с 54 голосами не смогут договориться о формировании правительства", — сказал лидер Нацобъединения.

Дзинтарс считает, что за выходные был достигнут положительный прогресс, появилось больше ясности по "болевым точкам" — разногласиям, которые нужно решать.

Правление Нацобъединения также обсудило предложение лидера "Нового Единства", премьер-министра Кришьяниса Кариньша о распределении сфер ответственности в правительстве и готово работать над декларацией.

Дзинтарс подчеркнул, что партнеры должны искать компромиссы, каждый должен в чем-то пойти на уступки. Он воздержался прогнозировать дальнейшие действия, если Кариньш откажется продолжать процесс формирования правительства, отметив, что это будет новая, сложная ситуация.

Как сообщалось, переговоры о формировании правящей коалиции застопорились из-за разногласий между "Новым Единством" и "Объединенным списком" (ОС). Кариньш ждет от ОС ответа о предложенное им распределении сфер ответственности, а ОС настаивает на том, что вначале необходимо разработать правительственную декларацию и определить, на какое финансирование смогут рассчитывать различные отрасли.