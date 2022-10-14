Дзинтарс: о составе коалиции нужно договориться до 1 ноября

Чтобы избежать хаоса в начале работы Сейма нового созыва, партии должны договориться о составе коалиции до 1 ноября, когда начнутся полномочия нового парламента, заявил председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В то же время, по его словам, до 1 ноября еще нет необходимости согласовывать распределение должностей в правительстве.

Оценивая ход переговоров партий о формировании правительства, Дзинтарс сказал, что не хочет критиковать потенциальных партнеров по коалиции, поэтому воздержится от комментариев по этому вопросу. Он отметил, что процесс продолжается, и напомнил, что после предыдущих парламентских выборов на формирование правительства ушло несколько месяцев. "Сейчас едва прошли две недели, поэтому рано критически оценивать результаты переговоров", — сказал лидер Нацобъединения.

В то же время Дзинтарс выразил мнение, что у премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") есть "все условия" для успешного формирования правительства.

Как сообщалось, на этой неделе партии продолжали переговоры о формировании новой коалиции, инициативу которых взял на себя нынешний премьер-министр, представитель победившего на выборах "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, однако они не увенчались конкретными договоренностями. "Новое Единство" по-прежнему выступает за широкую коалицию с участием "Прогрессивных", а Нацобъединение и "Объединенный список" считают, что коалицию должны сформировать три партии.