Дзинтарс: переговоры о формировании коалиции идут не так быстро, как хотелось бы

Темп переговоров по формированию следующей правящей коалиции не такой быстрый, как хотелось бы. Такое мнение в интервью Латвийскому радио высказал лидер Национального объединения (НО) Райвис Дзинтарс.

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Инициативу создания коалиции взяла на себя победившая на последних выборах партия "Новое Единство", которая ведет переговоры с НО, Объединенным списком и "Прогрессивными". Стороны все еще не договорились о том, насколько широкой должна быть следующая коалиция — "Новое Единство" хочет видеть в ней "Прогрессивных", чему возражают Нацблок и Объединенный список. В то же время стороны начали переговоры о предстоящим рабочим вопросам, по которым нет серьезных разногласий.

По словам Дзинтарса, плохая новость о переговорах заключается в том, что их темп не такой быстрый, как хотелось бы, например, у НО с "Новым Единством" были переговоры только по трем отраслевым темам, что сравнительно мало. В свою очередь, хорошая новость заключается в том, что в обсуждаемых областях мнения на принципиальном уровне совпадают.

Политик считает, что в переговорах по созданию коалиции есть все условия для более быстрого продвижения к соглашению. По мнению Дзинтарса, здоровым не будет, если новый Сейм приступит к работе, а соглашения по правительству пока нет.

У Дзинтарса мало сомнений в том, что коалицию сформируют три избранные в Сейм силы — НО, Объединенный список и "Новое Единство". На вопрос о том, что будет делать НО, если "Новое Единство" будет настаивать на включение в коалицию "Прогрессивных", Дзинтарс прямо не ответил, заявив, что позиция "Нового Единства" в отношении "Прогрессивных" является только тактическим шагом без цели реально добиться четырехпартийной коалиции.

По его мнению, "Новое Единство" защищает включение "Прогрессивных" в коалицию, чтобы добиться большего влияния в коалиции, а также это может быть тактическим маневром в ходе переговоров с целью завоевания лучших позиций по некоторым вопросам.