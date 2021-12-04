Дзинтарс прогнозирует очень интенсивную предвыборную кампанию в 14-й Сейм

Предвыборная кампания на выборах в 14-й Сейм будет очень интенсивной, что частично объясняется примерно одинаковыми рейтингами партий, заявил в субботу, 4 декабря, на съезде Национального объединения (НО) его председатель Райвис Дзинтарс.

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По мнению политика, конкуренция на предстоящих в следующем году выборах в Сейм будет чрезвычайно высокой. Также ожидается "большая скученность" на 5% барьере, где, по словам Дзинтарса, у партий включается "инстинкт выживания". Частично это связано с тем, что десять партий обладают широкими финансовыми возможностями для проведения предвыборной кампании.

В том числе для НО это означает определенное преимущество, но теперь планка поднята намного выше, добавил Дзинтарс.

С другой стороны, участие граждан в предстоящих выборах вряд ли будет высоким. "Явка избирателей будет очень низкой. Мы наблюдали аналогичный пример на выборах в самоуправления", - прогнозирует Дзинтарс, добавляя, что такая тенденция наблюдается во всем Европейском союзе.

По его словам, на исход выборов все сильнее влияет наиболее мотивированная часть граждан, а не большинство. "НО не придется изобретать новый велосипед. К счастью, нам не нужно искать своего избирателя экспериментальным путем. Мы должны продолжать делать свою работу и мотивировать национально думающего гражданина Латвии участвовать в выборах", - отметил лидер партии.

Дзинтарс пообещал постараться превратить индивидуальный труд всех членов партии в эффективную и сплоченную командную работу. "Пусть нам поможет наше осознание миссии, сильная воля и Бог", - сказал он.

Как уже сообщалось, сегодня проходит ежегодный конгресс НО, на котором обсуждаются ближайшие цели и приоритеты партии, а также будет избрано правление.