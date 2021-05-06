Дзинтарс: противоречия внутри коалиции нарастают
Foto: LETA

С каждой новой проблемой разногласия между партнерами по коалиции становятся все больше, признал лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

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По его словам, вопрос о стабильности коалиции стоял с самого начала, а приближение следующих выборов и принятия бюджета делает ее все менее устойчивой.

По его словам, сейчас слишком много неизвестных, чтобы ответить на вопрос, возможна ли смена отдельных министров — хотя некоторые партнеры по коалиции этого хотели бы. Кто именно — Дзинтарс говорить отказался, объяснив, что хочет быть дипломатичным и не хочет вносить еще больше разногласий. По его словам, это не KPV LV, хотя они и хотят заменить министра экономики. Дзинтарс подчеркнул, что коалиции следовало бы уважать желание Яниса Витенбергса сменить политическую принадлежность и уйти из KPV LV в Нацблок.

По мнению политика, сейчас не самое подходящее время для пересмотра коалиционного договора и перераспределения должностей. В этом процессе можно увязнуть, а сейчас нужно выполнять текущие задания. Впрочем, отметил он, ни от одного собеседника он не слышал заинтересованности в том, чтобы изменить состав коалиции. Математически это возможно, но тогда у коалиции будет очень незначительный перевес по голосам.

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