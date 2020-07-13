Дзинтарс: рижане должны выбирать между геями, 9 мая и 18 ноября

На выборах в Рижскую думу нужно будет выбрать, станет ли Рига городом прайда и радуги, городом 9 мая или городом 18 ноября. Об этом заявил лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс, презентуя программу и общий список VL-TB/LNNK и Латвийского объединения регионов (ЛОР).

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По словам Дзинтарса, это уникальные выборы, которые происходят в уникальное время — во-первых, выборы в Рижскую думу никогда не проходили в августе, во-вторых, это время пандемии.

"Это обстоятельства, в которых ни одна партия не может чувствовать себя уверенно. Если кто-то говорит иначе, он врет", — считает политик. Именно поэтому, уверен он, партии должны сотрудничать.

"К сожалению, из латышских партий в широком смысле этого слова лишь две последовали этому очевидному принципу — "Развитие/За" стартует с "Прогрессивными", а VL/TB/LNNK объединятся с ЛОР. На ключи от Риги претендуют три серьезных блока — восточный, или блок Советского союза, либеральный и национально-консервативный", — заявил политик.

Он подчеркнул, что работа в самоуправлении включает в себя и идеологические вопросы, и избранные силы определят то, какой будет Рига.

"Если Ригой будет руководить "Развитие/За/Прогрессивные", это будет Рига радуги и прайда. Если московско-восточный блок — это будет Рига 9 мая. А если VL-TB/LNNK — это будет Рига 18 ноября", — считает Дзинтарс.