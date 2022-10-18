Дзинтарс: совершенно ясно, что "Прогрессивных" в новой коалиции не будет

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс в интервью Латвийскому телевидению заявил, что уже "совершенно ясно": "Прогрессивных" в новой коалиции не будет.

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Комментируя переговорный процесс, Дзинтарс отметил, что он не критиковал участников переговоров и не собирается это делать сейчас. В то же время он указал, что темп переговоров по созданию новой коалиции мог бы быть более стремительным.

В ходе переговоров уже обсуждались различные темы, было понятно, по каким темам есть общие взгляды. Он пояснил, что нет никаких разногласий по поводу того, что неотъемлемым приоритетом должна быть и продвигаться демографическая политика.

Также Дзинтарс указал, что уже сейчас следует шире говорить о повышении зарплаты тем, кто работает в сфере внутренних дел и культурной среде.

В то же время лидер Нацобъединения признал, что все еще остаются неясности

по вопросам реформы Кабинета Министров, по перераспределению сфер и созданию нового министерства.

Комментируя сообщение о том, что один из участников переговоров о формировании новой коалиции — партия "Прогрессивные" — получила отказ на предложение встретиться с Нацобъединением, Дзинтарс заметил, что это совершенно не соответствует действительности.

Он пояснил, что разговаривать с "Прогрессивными" можно только после формирования нового правительства.

"Это был бы вводящий в заблуждение сигнал для наших избирателей", — сказал Дзинтарс на вопрос, почему НО в данный момент не проводит встречи с "Прогрессивными".