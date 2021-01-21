Дзинтарс: требование об оставке Петравичи может привести и к оставке Шуплински

Если Новая консервативная партия действительно решит требовать отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV), это может привести к тому, что другими представителями коалиции будет затребована и отставка министра образования и науки Илги Шуплински (НКП). Об этом, как сообщает LETA, предупредил глава Нацблока Райвис Дзинтарс.

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"Это не позиция Национального объединения. Но политическая логика говорит, что вероятность такого развития событий высока и с ней следует считаться", — пояснил Дзинтарс.

Если в ближайшие две недели не наступит существенных улучшений в эпидемиологической ситуации в пансионатах, Новая консервативная партия может попросить премьера оценить возможность отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV), говорится в заявлении партии.

Хотя Минблагу уже неоднократно указывали, что ситуация с распространением коронавируса в пансионатах критическая, никаких существенных улучшений нет и ситуация продолжает ухудшаться. Поэтому, считают "консерваторы", нужно оценить меру ответственности за это министра Петравичи.

По словам члена правления НКП Гатиса Эглитиса, хотя общие показатели заболеваемости понемногу улучшаются, ситуация в пансионатах становится все хуже, и растет смертности. "Неприемлемо, что престарелые обитатели пансионатов брошены на произвол судьбы и их защите от этого поветрия не уделяется достаточно внимания", — подчеркнул депутат.