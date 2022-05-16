Дзинтарс: требование отозвать с должности Витенберга выглядит как политическая месть
Foto: LETA

Требование премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") об отставке министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение, НО) выглядит как политическая месть, заявил в понедельник после заседания правящей коалиции председатель фракции НО в Сейме Райвис Дзинтарс.

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По его словам, НО не согласно с мнением премьера о том, что партия выдвинула ультиматум. "Это была открытая позиция, при каких условиях НО готово продолжать работу в коалиции", — сказал Дзинтарс, добавив, что НО может находиться в правительстве только тогда, если остальные партнеры уважают его ценности.

"На мой взгляд, такой шаг, если говорить о стабильности правительства, скорее направлен против нее. Думаю, что мы на протяжении почти четырех лет доказали, что политическая стабильность является одной из наших ценностей", — отметил Дзинтарс.

В то же время, как заявил руководитель фракции НО, решение требовать отставки Голубевой со стороны Кариньша было правильным.

"Этого решения ждали не только сторонники НО, но и, думаю, люди независимо от политической принадлежности. Его ждали очень многие жители Латвии. Последствием таких событий не могло быть только символическое предупреждение — кто-то должен был взять на себя политическую ответственность", — заявил Дзинтарс.

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