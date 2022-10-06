Дзинтарс: в переговорах о формировании правительства мы не зашли в тупик

Процесс формирования правительств после выборов никогда не был легким и быстрым, поэтому общественность не должна беспокоиться о том, что эти переговоры зайдут в тупик. Такое мнение на ЛТВ выразил лидер Национального объединения (НО) Райвис Дзинтарс.

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В настоящее время ведутся переговоры о формировании коалиции, в которых наиболее остро стоит вопрос о том, будут ли "Новое Единство", НО и "Объединенный список" сотрудничать с "Прогрессивными". На переговорах "Новое Единство" отстаивает более широкую коалицию, в то время как Нацобъединение и "Объединенный список" негативно относятся к "Прогрессивным", ссылаясь на идеологические противоречия.

На просьбу уточнить, каковы аргументы НО против сотрудничества с "Прогрессивными", Дзинтарс сказал, что две партии имеют совершенно разные взгляды на иммиграцию, а также по вопросам госязыка и неграждан.Также на европейском уровне у "Прогрессивных" очень левые партнеры, что ставит под вопрос возможности сотрудничества с ними.

На вопрос, собирается ли Нацобъединение встречаться с "Прогрессивными",

Дзинтарс заявил, что НО не будет инициировать такую ​​встречу, потому что правление партии дало переговорщикам мандат вести переговоры о формировании правительства только с "Новым Единством" и "Объединенным списком".

Правда, Райвис Дзинтарс отметил, что, если "Прогрессивные" подадут заявку на переговоры, то с ними обязательно встретятся.

Отвечая на вопрос, позволят ли 54 голоса в Сейме сформировать стабильное правительство, Дзинтарс пояснил, что стабильность правительства определяется не только количеством голосов, но и отношениями между коалиционными партиями.