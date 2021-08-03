Э-талон сдает позиции? Осенью в общественном транспорте Риги появятся билеты с QR-кодом

Rīgas satiksme объявило открытую процедуру закупки "О праве заключения общего соглашения о распространении кодовых билетов в общественном транспорте города Риги". Конкурс проводится для того, чтобы пассажиры могли приобретать проездные билеты с QR-кодом в различных приложениях.

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Предполагается, что кодовый билет можно будет купить как в приложении Rīgas satiksme, так и в приложениях других распространителей, которые будут выявлены в результате процедуры закупки. Таким образом, будут соблюдены принципы конкуренции, а клиенты смогут выбрать наиболее удобное приложение для покупки билетов.

Распространители должны будут обеспечивать торговлю кодовыми билетами и их использование в предлагаемом распространителем мобильном приложении, предоставлять информацию о видах кодовых билетов, ценах и условиях использования, доступную для клиентов службу поддержку.

Новый кодовый билет расширит существующее предложение билетов Rīgas satiksme и позволит клиентам оплачивать поездки с помощью смартфона в онлайн-режиме. Похожая система уже действует в электричках Pasažieru vilciens. Однако, по словам руководителя по связям с общественностью Rīgas satiksme Байбы Барташевичи-Фелдмане, в общественном транспорте столицы эта система будет несколько сложнее. Так в приложении Pasažieru vilciens, кодовый билет можно купить на конкретный рейс, то в случае с общественным транспорт Риги билет будет универсален — купил и едешь на любом рейсе любого маршрута Rīgas satiksme.

Чтобы использовать кодовый билет, клиентам надо будет выбрать одно из предлагаемых на рынке мобильных приложений и с его помощью в своем телефоне в онлайн-режиме приобрести одноразовый проездной билет. При посадке в транспортное средство билет надо будет активировать, просканировав квадратный код, который будет размещен во многих местах салона транспортного средства и будет уникальным для каждого транспортного средства. В случае, если в транспорт войдет контролер, пассажир сможет в приложении предъявить контролеру уже активированный билет.

Кодовый билет будет работать параллельно с существующей системой э-талонов, подчеркнула Байба Барташевича-Фелдмане. Будут сохранены все скидки, будет действовать и Карта рижанина. Речь пока идет лишь о том, что появится новый — с QR-кодом — с вид одноразового билета на проезд в общественном транспорте Риги. По прогнозам Rīgas satiksme, кодовые билеты поступят в продажу уже осенью.

Однако то, что в Риге появится новая система оплаты проезда в общественном транспорте, еще в июне прогнозировала глава Rīgas satiksme Джинета Иннуса. Предполагается, что у пассажиров появится возможность оплачивать поездку смартфоном, банковской картой. В течение ближайших нескольких лет за проезд еще можно будет расплатиться э-талоном. Но предполагается, что постепенно новая система заменит старую.