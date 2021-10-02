ЕАЛС подтверждает редкие побочные эффекты вакцин J&J и AstraZeneca

Комитет по безопасности медикаментов Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС) подтвердил вероятность двух новых редких побочных эффектов, связанных с использованием вакцин Johnson & Johnson (J&J) и AstraZeneca, сообщает Государственное агентство лекарств (ГАЛ).

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Редкими побочными эффектами вакцины J&J являются венозная тромбоэмболия и иммунная тромбоцитопения, а для AstraZeneca подтвержден один из них — иммунная тромбоцитопения. Однако ЕАЛС указывает, что преимущества от введения вакцин против Covid-19 превышают риски.

ГАЛ подчеркивает, что медицинским работникам надлежит оценить пригодность этих вакцин для людей, подверженных риску указанных побочных эффектов. Если у пациента в анамнезе имеется иммунная тромбоцитопения, специалист еще до вакцинации должен оценить риск низкого количества тромбоцитов, а после вакцинации рекомендуется вести мониторинг уровня тромбоцитов.

Информация распространена среди медицинских работников и специалистов по вакцинации в Латвии.

ГАЛ также призывает жителей, которые в течение последнего месяца привились вакциной J&J или AstraZeneca, быть внимательными к своему состоянию и немедленно обращаться за медицинской помощью, если возникает одышка, боль в груди, боль в ногах, отек ног, постоянная боль в животе, кровоизлияние или мелкие подкожные кровоизлияния. В агентстве подчеркивают, что при своевременной диагностике оба этих заболевания эффективно поддаются лечению.

По информации ГАЛ, наиболее распространенные побочные эффекты различных утвержденных для применения вакцин против Covid-19 обычно проявляются в легкой или умеренной форме и исчезают в течение нескольких дней после вакцинации. К ним относятся симптомы, похожие на проявления гриппа: повышение температуры тела, лихорадка, головная боль, головокружение, усталость, сонливость, боль в мышцах и суставах, а также тошнота, диарея, рвота.