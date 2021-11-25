ECDC: бустерную прививку от Covid-19 в первую очередь должны получить люди старше 40 лет
Foto: LETA

Для того, чтобы остановить распространение вируса Covid-19, меры предосторожности нужно сочетать с ревакцинацией. В приоритете — население старше 40 лет, через шесть месяцев после первичной вакцинации. Об этом говорится в эпидемиологическом анализе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованного 24 ноября.

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У большинства жителей старше 40 лет уже есть возможность получить бустерную вакцину, если после завершения курса вакцинации уже прошло шесть месяцев, напоминает председательница Национального совета по иммунизации (IVP) Даце Завадска.

"Бустер" могут сделать и жители старше 18 лет, если они находятся в группе повышенного риска или сталкиваются с повышенным риском из-за специфики профессии – например, работают в школе или в полиции.

Возраст 40 лет определен как рубеж, после которого заболевание Covid-10 более вероятно будет протекать в тяжелой форме. Ранее планировалось определить этот рубеж как 30 лет.

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