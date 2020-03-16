Eco Baltia grupa закрывает сортировочные площадки до окончания чрезвычайной ситуации

В свете чрезвычайного положения центры обслуживания клиентов компании Eco Baltia полностью прекратили обслуживание клиентов на месте, а площадки для сортировки отходов не будут работать до конца объявленого в стране карантина, сообщила агентству LETA пресс-секретарь компании Дайга Буча.

Вывоз бытовых отходов будет осуществляться в соответствии с графиками.

Буча рассказала, что с 17 марта и до 14 апреля будет остановлена работа площадок для сортировки отходов на улице Гетлиню 5 на Румбуле, в Стопиньском крае, на улице Диенвиду 2 в Тукумсе, в Кадаге, в Адажском краю, а также в Сигулде, на принадлежащей SIA Jumis площадке "Земдегас", в Сигулдской волости, на площадках SIA Eko Kurzeme на улице Эзермалас 11 в Лиепае и на улице Дзирнаву 30 в Салдусе.

Компания по-прежнему просит граждан сортировать пластик, бумагу и металл (ПЭТ-бутылки, шампуни, гели для душа и аналогичные бутылки, полиэтиленовые пакеты, тетрапакеты, картонные коробки, макулатуру) и стеклянную тару. Для этого существуют общедоступные желтые и зеленые сортировочные контейнеры для мусора.

Напомним, на прошлой неделе правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией коронавируса. До 14 апреля все учебные заведения будут закрыты, а массовые мероприятия, включая концерты, шествия, митинги, соревнования, и тренировки, — ограничены.

С 17 марта Латвия закрыла внешнюю границу и остановила все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам. На грузовые перевозки ограничения не распространяются.

Все вернувшиеся из региона распространения коронавируса обязаны самоизолироваться на карантин.

Министерство иностранных дел призывает отказаться от поездок в другие страны вне зависимости от того, сколько человек в них болеет. Все вернувшиеся из-за границы должны две недели наблюдать за своим здоровьем, и при первых же симптомах самоизолироваться и звонить 113.