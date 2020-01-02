Eco Baltia vide подало жалобу на конкурс по вывозу отходов в Риге

Eco Baltia vide подало жалобу на объявленный Рижской думой конкурс на вывоз мусора в Риге, сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

Жалоба подана 23 декабря, и срок ее рассмотрения пока не назначен.

Как пояснила пресс-секретарь Eco Baltia vide Дайга Буча, предприятие считает, что условия конкурса содержат требования, ограничивающие конкуренцию.

В спецификации конкурса указано несколько требований, например, квалификация для обслуживания нескольких зон, обработка несортированных отходов и другие, которые, по мнению Eco Baltia vide, не обеспечивают конкуренции ни по конкретной закупке, ни на рынке в целом, пояснила Буча.

5 декабря был объявлен повторный конкурс на вывоз отходов в Риге на основании новых обязательных правил Рижской думы. Претенденты могут подавать заявки на конкурс до 16 января.