Единая политическая нация и образование только на госязыке. "Новое Единство" подало список кандидатов в депутаты 14-го Сейма

"Новое Единство" выдвинуло в премьер-министры действующего главу правительства Кришьяниса Кариньша, который возглавил список кандидатов в депутаты в Видземе. "Новое Единство" включило в свои списки некоторых депутатов, избранных в 13-й Сейм от других партий — развалившейся KPV.LV и оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян.

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Кто локомотивы?

Рижский список возглавляет министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. За ним следуют депутаты Сейма Инесе Либиня-Эгнере, Андрей Юдин, Карлис Шадурскис. По Риге баллотируется и Ивета Бенхена-Бекане, избранный в 13-й Сейм от партии KPV.LV.

Первый номер в Видземе — действующий премьер Кришьянис Кариньш. По Видземе баллотируются советник премьера Эвика Силиня, депутат Сейма Айнар Латковскис, председател Саласписской краевой думы Раймонд Чударс, экс-министр культуры, советник министра финансов Интс Далдерис и врач-гастроэнтеролог Хосам Абу Мери.

Список в Латгалии возглавляет депутат Сейма Рихард Козловскис, второй номер — у поэтессы Анны Ранцане. По Латгалии баллотируется под восьмым номер депутат Сейма Атис Закатистов, ранее состоявший в KPV.LV.

Председатель "Нового Единства", депутат Сейма Арвилс Ашераденс возглавляет список в Курземе, второй и третий номера по этому округу — у председателя Кулдигской краевой думы Инги Берзини и музыканта, предпринимателя Гунтарса Рачса. По Курземе стартуют депутат Вентспилсской думы Гиртс Валдис Кристовскис, бывший министр здравоохранения Ингрида Цирцене.

В Земгале первый номер — у министра финансов Яниса Рейрса, второй номер — у бывшего министра здравоохранения Анды Чакши, которая была избрана в 13-й Сейм от Союза "зеленых" и крестьян. Третий номер — у депутата Екабпилсской краевой думы Леонида Салцевича.

Что обещают?

"Новое Единство" уже опубликовало на своем сайте программу 4000 знаков, содержащую следующие обещания (публикуем выдержки, с полной программой — можно ознакомиться здесь):

создать единую политическую нацию, которая опирается на Сатверсме Латвии, латышский язык, европейские ценности и понимание, что государственность, независимость и безопасность Латвии — основа всего и общая ответственность;

перейти к 2025 году на образование полностью на латышском языке;

обеспечить длительное и значительное присутствие сил НАТО в Латвии, вкладывать 2,5% от ВВП в оборону;

вложить во внутреннюю безопасность и общественный порядок (финансирование структур МВД — полиции и погранохраны, модернизацию инфраструктуры) 2,5% от ВВП;

поддерживать домашние хозяйства и производящие предприятия в условиях удорожания энергоресурсов и повышения инфляции;

стимулировать инвестиции в строительство арендного жилья, возводя минимум 1000 квартир в год;

ввести обязательное среднее образование (сейчас обязательным является основное), сделать обязательным выпускной экзамен по одному из естественно-научных предметов;

добиться, чтобы зарплаты учителей на 20% превышали среднюю зарплату по стране;

добиться полной энергонезависимости от России;

создать в Латвии региональный конкурентоспособный терминал сжиженного газа;

произвести реиндустриализацию, поддерживая создание экспортных производств.

Каковы шансы?

"Новое Единство", получившее на выборах в 13-й Сейм поддержку только 6,69% — один из фаворитов нынешней предвыборной кампании. По данным июньского опроса SKDS, "Новое Единство" занимает первое место в политическом топе, за партию готовы отдать голос 9,9% респондентов