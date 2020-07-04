Единственный новый случай Covid-19 в пятницу выявлен в Риге

Единственный новый случай Covid-19 вчера выявлен в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Два из трех выздоровевших в пятницу — жители Приекульского края, один — житель одной из волостей, где количество инфицированных не превышает пяти человек.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19, количество выздоровевших достигло 1000 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В минувшие сутки сделано 1185 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии — 156 784.

С пятницы, 3 июля, выздоровели еще три человека, таким образом, в целом количество выздоровевших достигло 1000 человек, или 89,04% из 1123 заболевших. Умерли 30 инфицированных коронавирусом, что составляет 2,7% заболевших.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток госпитализирован один человек с Covid-19. В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.