Единственный выход или очки перед выборами? Идея о всеобщей военной службе вызывает и энтузиазм, и сомнения

Нынешняя система воинской службы в Латвии себя исчерпала, поэтому в течение пяти лет в стране должна появиться служба защиты страны, полагает Министерство обороны. Сначала она будет добровольной, а затем — всеобщей. Как латвийские политики и эксперты относятся к перспективе возвращения призыва?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава НВС: это может быть дорогой затеей



Командующий Национальными вооруженными силами (НБС) Леонид Калниньш заявил, что для запуска проекта необходимы вложения в размере до 800 млн евро. Министр обороны Артис Пабрикс пояснил, что инвестиции в первые годы будут небольшими, поскольку можно будет использовать существующую инфраструктуру, однако затем траты вырастут.

"Обсуждение шло с января. Я участвовал в нескольких встречах, на которых высказывал свое мнение. Я до сих пор не изменил свою позицию о том, что вооруженные силы Латвии должны комплектоваться на добровольной основе", — отметил Калниньш в передаче LTV "Утренняя Панорама", подчеркнув, что целью новой инициативы является более широкое обучение гражданского населения.

Калниньш также отметил, что запуск нового проекта — дорогая затея. По словам Калниньша, расчеты, которыми также располагает Минобороны, показывают, что для создания службы нужно будет потратить сразу от 600 до 800 млн евро.

"Такое финансирование необходимо, если мы хотим начать этот проект, предоставив оборудование, инфраструктуру, боеприпасы и все остальное", — сказал Калниньш.

Министр обороны Пабрикс днем ​​ранее заявил в эфире Латвийского телевидения, что в первые два-три года для обучения можно будет использовать существующую инфраструктуру, поэтому запланированные инвестиции "не слишком велики" и могут составить пару миллионов евро. Впрочем, по словам Пабрикса, уже через 4-5 лет траты могут вырасти до 100-120 млн евро в год, поскольку на службу будут принимать все больше людей.

Бывший министр обороны Раймонд Бергманис сомневается, что у Министерства обороны хватит ресурсов для введения всеобщей военной службы. По словам политика, он еще не успел полностью ознакомиться с планом Минобороны, однако в целом он смотрит на эту идею с беспокойством, зная, сколько проблем сейчас у военной отрасли.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что предложение министра обороны Пабрикса является интересным и новаторским, но оно нуждается в широкой поддержке и понимании, поскольку ошибки в реализации и исполнении проекта могут дорого обойтись.

Ринкевич призвал задуматься о том, какой будет общая служба национальной обороны и каким будет призыв — будет ли он похож на лотерею, попадут ли в состав граждане, которые проживают за пределами Латвии, что делать с теми, кто понес уголовные наказания. "Армия — это не воспитательное учреждение", — напомнил он.

Большой проблемой, по мнению Ринкевича может стать состояние здоровья и уровень образования молодежи. Премьер полагает, что в ближайшие годы "мы будем все острее ощущать влияние демографической ямы", поэтому "важно четко определить критерии отбора".

"Единственное решение"



Пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин сообщил агентству LETA, что граждане Латвии, проживающие в зарубежных странах, также будут призываться в службу национальной обороны, а при выделении соответствующего финансирования служба может быть обязательной и для женщин.

По его словам, речь идет о новом общественном договоре между государством и обществом, который означает, что каждый гражданин должен быть вовлечен в защиту государства. Это участие является одной из важнейших гарантий того, что Латвия не подвергнется российской военной агрессии, поэтому военная служба будет касаться и проживающих за границей граждан призывного возраста.

"Критически важно и то, чтобы в самом основании была устранена условная сегрегация, допускаемая при обязательной воинской службе в советское время и в 1990-е годы, когда на службу призывались те, кто не сумел ее избежать. Латвийское общество должно изменить свое мышление и принять, что служба в армии своей страны — дело чести и долг каждого, как это, например, воспринимают в Финляндии, а не наказание", — сказал Галкин.

Министр внутренних дел Кристапс Эклонс поручил руководству службы внутренних дел определить общую ситуацию, возможные финансовые, материальные и человеческие ресурсы, чтобы адаптировать систему под создание всеобщей военной службы.

"Чем больше будет граждан, обученных, подготовленных, дисциплинированных и способных действовать в гражданских и иных кризисных ситуациях, тем больше мы сможем чувствовать себя в безопасности как общество и увеличивать наши возможности для защиты нашей страны в случае необходимости", — отметили в министерстве.

Бывший командующий Национальными вооруженными силами и депутат Сейма Юрис Далбиньш счиает, что реформа найма защитников, предложенная Министерством обороны, очень интересна, но внедрение модели должно осуществляться с умом, чтобы общество приняло эту реформу. По оценке Далбиньша, министр обороны Пабрикс очень правильно оценил текущую ситуацию с национальной безопасностью, которая требует усиления.

"Нам нельзя не спешить, но и сильно торопиться мы не можем, чтобы это не вызывало недоумения, непонимания и нежелания участвовать в этом проекте. Это совместный проект исполнительной власти и всего общества. В первую очередь, нужно добиться, чтобы это чувство возникло у людей. Я думаю, что большая часть общества и новое поколение готовы постоять за свою страну", — сказал Далбиньш.

Президент Эгил Левитс также поддержал предложение Минобороны ввести в Латвии общую службу национальной обороны. Глава государства согласился, что стране необходимо повышать оборонную способность с учетом напряженной международной обстановки.

Секретарь комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Эдвинс Шноре заявил агентству LETA, что обязательная военная служба — единственное решение для таких маленьких стран, как Латвия, особенно в нынешней ситуации.

Шноре согласился со словами Пабрикса о том, что стране не хватает солдат и граждан, умеющих обращаться с оружием. "Мы тянули пять лет, искали другие решения", — сказал депутат, отметив, что уже подавал на рассмотрение в Сейм проект закона об обязательной службе в 2017 году.

Предвыборное заявление



Бывший командир Национальных вооруженных сил Гайдис Андрей Зейботс от предложения министра обороны не в восторге: "В этой информации не просматривалось четкой и ясной цели. Замысел министра вроде бы прозвучал, но не было намеченной цели. Это следовало бы уточнить. Второе: обязательная служба мощь вооруженных сил не увеличивает. Никогда. Эта служба нужна, чтобы долгосрочно готовить резервы. И обязательная служба в любой стране чрезвычайно дорогая. Но в любом случае министр старается, заботится".

В свою очередь, бывший спикер Сейма Илга Крейтусе считает, что идея вернуть обязательный призыв в армию — ни что иное, как попытка политиков набрать очки перед выборами. "Это довольно смелый шаг со стороны Пабрикса, потому что я не думаю, что у большой части студентов он вызовет большое восхищение. Я очень сомневаюсь. Но так как избиратель в основном — человек старшего поколения, который считает, что нужна дисциплина и порядок, а молодой человек — пассивный наблюдатель и скептик во время выборов, то, может, быть, такой шаг со стороны господина Пабрикса мог бы добавить ему плюсов к той положительной оценке, которую он имеет сегодня", — сказала Крейтусе.

По словам Крейтусе, заявления об обязательном призыве похожи на анонс предвыборной кампании. "Подготовлен ли механизм того, как это будет реализовано? Сейчас это больше похоже на политическое заявление. Потому что есть какие-то модели, но что насчет их введения, финансирования, специалистов, которые будут с этим связаны, насчет того, как это будет реализовано? Нет практически ничего. И это величайшее несчастье латвийской политики — мы высказываем идеи, но совершенно не думаем о том, как это будет работать на практике", — заключила Крейтусе.

Согласно плану минобороны, с 2023 по 2028 год молодые мужчины в возрасте от 18 до 27 лет смогут служить на добровольной основе. Затем служба станет обязательной. 1 января 2023 года начнется первый добровольный призыв, в рамках которого на службу планируют принять 500 человек. Они могут выбрать один из четырех видов службы: служба защиты страны, Земессардзе (срок службы пять лет, по 20 дней в году), курсы командиров на базе вуза, альтернативная служба.

Срок службы составит 11 месяцев, в том числе один месяц отпуска. Предполагается, что призывники смогут проводить выходные дома. Призыв будет проводиться два раза в году — 1 января и 1 июля. Студенты смогут пройти службу после завершения обучения в вузе. Женщины могут подать заявку добровольно.

Призывники будут получать компенсацию в размере 400 евро в месяц на повседневные расходы. Питание и проживание в казармах, а также спортивную инфраструктуру оплачивает государство. После окончания службы прошедшие ее лица будут военнослужащими запаса и периодически будут обязаны проходить краткосрочное обучение, чтобы освежить полученные навыки и знания.