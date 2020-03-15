Еду я на родину! Сколько стоят билеты на "последний самолет" в Ригу?

В субботу правительство Латвии сообщило, что дает два дня, чтобы желающие вернуться из-за рубежа жители оказались дома. Портал Delfi узнал, сколько стоят билеты на последние прямые рейсы из самых популярных среди латвийцев городов.

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Из Амстердама билетов на понедельник за 700 евро уже не осталось. Можно поторопиться на сегодняшний последний прямой рейс в 18.55 и улететь за 474 евро. По такой цене остался всего один билет. Желающим сэкономить надо поспешить на поезд в Дюссельдорф, откуда можно вылететь на AirBaltic всего за 136 евро.

Дороже всего дорога домой обойдется тем, кто попытается вылететь из Франции: билет из Парижа стоит 643 евро, из Ниццы — 632 евро. Из Эдинбурга — 586 евро (с пересадкой в Амстердаме). Из Лиссабона дешевле — 441 евро. Брюссель — 319 евро.

На рейсы AirBaltic из Москвы можно сесть за 136 евро, а вот Utair домчит за 51 евро. Билет AirBaltic на прямой рейс из Санкт-Петербурга — 217 евро, российские компании летят за 77 евро, но через Москву (можно не успеть к закрытию "двери" в Латвию). Из Киева — 362 евро, из Минска - 274 евро. Из Хельсинки считаные билеты остались за 118 евро, остальные — 492 евро. Из Копенгагена — 241 евро. Барселону и Дублин на AirBaltic уже не покинешь. Мадрид — 333 евро, Лондон (Гатвик) — 394 евро. Из Праги — 291 евро.

Билетов по этим ценам осталось по одному-три, остальные будут еще дороже.