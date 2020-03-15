Еду я на родину! Сколько стоят билеты на "последний самолет" в Ригу?

В субботу правительство Латвии сообщило, что дает два дня, чтобы желающие вернуться из-за рубежа жители оказались дома. Портал Delfi узнал, сколько стоят билеты на последние прямые рейсы из самых популярных среди латвийцев городов.
Из Амстердама билетов на понедельник за 700 евро уже не осталось. Можно поторопиться на сегодняшний последний прямой рейс в 18.55 и улететь за 474 евро. По такой цене остался всего один билет. Желающим сэкономить надо поспешить на поезд в Дюссельдорф, откуда можно вылететь на AirBaltic всего за 136 евро.
Дороже всего дорога домой обойдется тем, кто попытается вылететь из Франции: билет из Парижа стоит 643 евро, из Ниццы — 632 евро. Из Эдинбурга — 586 евро (с пересадкой в Амстердаме). Из Лиссабона дешевле — 441 евро. Брюссель — 319 евро.
На рейсы AirBaltic из Москвы можно сесть за 136 евро, а вот Utair домчит за 51 евро. Билет AirBaltic на прямой рейс из Санкт-Петербурга — 217 евро, российские компании летят за 77 евро, но через Москву (можно не успеть к закрытию "двери" в Латвию). Из Киева — 362 евро, из Минска - 274 евро. Из Хельсинки считаные билеты остались за 118 евро, остальные — 492 евро. Из Копенгагена — 241 евро. Барселону и Дублин на AirBaltic уже не покинешь. Мадрид — 333 евро, Лондон (Гатвик) — 394 евро. Из Праги — 291 евро.
Билетов по этим ценам осталось по одному-три, остальные будут еще дороже.