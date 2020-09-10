Эффект Вани Берладина — в полицию все еще активно сообщают о детях без присмотра

Исчезновение и смерть маленького лиепайчанина Вани Берладина три года назад вызвала широкие дискуссии о том, что равнодушие любого взрослого может стоить жизни еще одному заблудившемуся ребенку. Государство назначило матери Вани наказание, а полиция делится наблюдениями, что люди все еще сообщают о детях без присмотра, сообщает LSM.

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"Этот ребенок жил в одиночестве и умер в одиночестве", — так о смерти мальчика говорил тогдашний шеф полиции Инт Кюзис. Десятидневные поиски завершились в лесу Дубеню — там было найдено тело ребенка. Он умер от переохлаждения. И на последнем пути мальчика были взрослые. И в городе, и на остановке, и в автобусе.

За то, что ребенок был брошен сам по себе, его мать получила наказание. 140 часов принудительных работ и надзор в Службе пробации. Вина водителя автобуса еще устанавливается. Два года назад к принудительным работам была приговорена сотрудница Госполиции, которая во время дежурства получила звонок о мальчике, но не передала эту информацию поисковой группе.

После смерти Вани в обществе звучали громкие призывы не оставлять детей одних на улице или в транспорте, не спросив, куда они направляются. Муниципальная полиция Риги называет это эффектом Ивана Берладина. Именно в 2017 году, когда пропал и умер маленький лиепайчанин, число сообщений о попавших в беду детях в Риге удвоилось. В безопасную среду — к дедушкам с бабушками или второму родителю в тот год были доставлены 210 детей, 118 — изъяты из семей и переданы в центры опеки. Активность не падает и в этом году. О детях без присмотра сообщают многие. В частности, у полицейских сложилось хорошее сотрудничество с контролерами общественного транспорта.

"Были даже случаи, когда мы выявляли детей, которые днями катались в общественном транспорте, поскольку им было страшно идти домой. И сейчас общество более ответственно, чем пять лет назад", — сказал представитель Муниципальной полиции Риги Том Садовскис.

Полиция призывает всех взрослых, в случае малейших подозрений, если они видят ребенка, идущего куда-то одного, спрашивать, как его зовут, куда он идет и все ли в порядке.