Эффективность новых ограничений можно будет оценить в конце недели

Об эффективности новых ограничений можно будет судить во второй половине этой недели или на следующей неделе, в интервью LTV указал главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, передает LETA.

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По словам специалиста, в праздники проводилось меньше анализов, поэтому “истинную картину” мы увидим завтра, послезавтра и в конце недели. “Похоже, что число новых случаев не может существенно снизится, учитывая пик прошлой недели, отражавший события перед Рождеством”, - сказал Думпис.

Тем не менее ещё рано утверждать, что нынешние ограничения не работают, так как обычно надо выждать от 10 до 14 дней. Специалист надеется, что эффект от ограничений станет заметен во второй половине этой недели или на следующей неделе.

“Надо понимать, что ограничения это одно дело, а другое - их соблюдение. Там проблема. Мы призывали людей быть героями и оставаться дома, а они ехали на Рождество к родственникам. Мы не можем к каждому приставить полицейского. Ограничения придуманы не для того, чтобы унизить человека, а чтобы снизить заболеваемость”, - подчеркнул Думпис, добавив, что ограничения основаны на доказательствах.

По мнению инфекциониста, если заболеваемость не снизится, то ученики младших классов ещё неделю должны будут провести дома. Хотя дети не играют большой роли в распространении инфекции, они создают движение - их везут в школу, родители встречаются, дети могут заразиться и заразить родителей, объяснил Думпис. По его мнению, показатели заболеваемости на этой неделе покажут, можно ли детям вернуться в школу.

Кроме того, специалист рассказал, что в Больнице им. Страдиня с Covid-19 госпитализированы несколько членов трех семей - это связано с контактами между людьми. Он предупредил, что любой незащищенный контакт очень опасен и может стать “выстрелом себе в ногу”.

Показатели заболеваемости надо снижать во что бы то ни стало, заявил инфекционист. Больницы в таком виде не смогут выдержать долго, а персонал выгорает.