Эффективность вакцины CureVac составляет 48%

Эффективность вакцины, разработанной немецким биофармацевтическим предприятием CureVac, составила 48%, сообщает LETA.

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В возрастной группе от 18 до 60 лет эффективность вакцины достигла 53%. Кроме того, в этой группе зафиксирована стопроцентная защита от смерти из-за Covid-19.

CureVac основана на технологии mRNA. В отличие от других вакцин, сделанных по этой технологии, CureVac не нужно хранить в особо низкой температуре.

Ранее Европейская комиссия совершила предзаказ вакцин этого производителя на 405 миллионов доз. Для получения иммунитета необходимы две дозы.